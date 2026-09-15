Sygnalizacja na skrzyżowaniu KEN i Niezłomnych została wyłączona

W tym czasie kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na obowiązujące oznakowanie oraz polecenia osób kierujących ruchem.

Utrudnienia mają związek z inwestycją prowadzoną przy ul. Niezłomnych. Miasto realizuje tam budowę systemu retencji wód opadowych, który ma w przyszłości pomóc w ograniczeniu skutków intensywnych opadów i ryzyka podtopień w tej części Stalowej Woli.

W ramach inwestycji powstanie odcinek kolektora deszczowego pełniącego funkcję zbiornika retencyjnego. Prace prowadzone są nie tylko w pasie drogowym ul. Niezłomnych, ale również w ciągach pieszych i na terenach zielonych.

Za realizację zadania odpowiada Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. Wartość inwestycji wynosi 3,897 mln zł, z czego ponad 3,3 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich.

To część większego programu rozwoju tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury w Stalowej Woli. Cały projekt ma kosztować ponad 41,6 mln zł.