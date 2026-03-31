Sygnalizacja na Okulickiego znów z głośnym dźwiękiem

Sprawę poruszyła przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek. Do niej trafiło zgłoszenie od mieszkanki z problemami ze wzrokiem, która znalazła się w niebezpiecznej sytuacji po ściszeniu sygnalizacji dźwiękowej.

- W wyniku tego, że te światła zostały wyciszone (…) weszła sama na jezdnię (…) i mało nie doszło do tragedii - mówiła podczas sesji Agata Krzek.

Jak dodała, w tej sprawie została złożona skarga do Polskiego Związku Osób Niewidomych. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że zmiany w funkcjonowaniu sygnalizacji nie powinny odbywać się kosztem bezpieczeństwa.

- Zwracajmy uwagę na tych, którzy w tym mieście też żyją, też są osoby z dysfunkcjami - podkreśliła, apelując o przywrócenie wcześniejszych ustawień.

Miasto reaguje. Sygnalizacja wróciła do ustawień fabrycznych

Do sprawy odniósł się prezydent Lucjusz Nadbereżny, który potwierdził, że problem jest znany i dotyczy nie tylko jednego przejścia, ale także innych lokalizacji w mieście.

Jak wyjaśnił, po interwencji Polskiego Związku Osób Niewidomych oraz zgłoszeniu niebezpiecznej sytuacji podjęto decyzję o przywróceniu sygnalizacji dźwiękowej zgodnie z certyfikacją urządzeń.

- Po tej sytuacji niebezpiecznej zostało to przywrócone do ustawień fabrycznych - poinformował.

Szukają kompromisu między mieszkańcami a bezpieczeństwem

Jak zaznaczył prezydent, sprawa nie jest jednoznaczna. Z jednej strony pojawiają się głosy mieszkańców skarżących się na uciążliwy hałas, z drugiej - kwestie bezpieczeństwa osób niewidomych i niedowidzących.

Miasto zapowiada dalsze rozmowy m.in. z organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony.

- Będziemy pracowali, aby znaleźć złoty kompromis i wyregulować ten dźwięk tak, żeby był słyszalny, a jednocześnie nie powodował uciążliwości - zapowiedział Lucjusz Nadbereżny.

Na razie jednak priorytetem pozostaje bezpieczeństwo, dlatego sygnalizacja działa tak, jak przewidziano to w jej pierwotnych ustawieniach.