Święty Mikołaj przyjedzie do Niska

W programie wydarzenia zaplanowano kilka najważniejszych, świątecznych atrakcji:

Rozświetlenie miejskiej choinki - tradycyjny moment, który oficjalnie rozpocznie bożonarodzeniowy czas w Nisku.

Przyjazd Świętego Mikołaja - najbardziej wyczekiwany punkt programu, szczególnie przez najmłodszych.

Wręczenie prezentów dzieciom - maluchy otrzymają upominki dostarczone wcześniej przez rodziców i opiekunów.

Organizatorzy zwracają się z prośbą do „pomocników Świętego Mikołaja” o dostarczenie dobrze zapakowanych i wyraźnie opisanych prezentów do Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” 5 grudnia, w godzinach 8:00-19:00 (ul. Tadeusza Kościuszki 9).

To radosne wydarzenie co roku gromadzi liczne rodziny i wprowadza mieszkańców w atmosferę nadchodzących świąt. Nie zabraknie świątecznej muzyki, uśmiechów i magii, którą ze sobą przywiezie wyjątkowy gość z dalekiej północy.