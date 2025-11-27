Miesięcznik
Nisko 27 listopada 2025

Święty Mikołaj przyjedzie do Niska

Gmina i Miasto Nisko wraz z Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” zapraszają wszystkich mieszkańców - małych i dużych - na wyjątkowe Spotkanie ze Świętym Mikołajem, które odbędzie się w sobotę, 6 grudnia o godzinie 17 na Placu Wolności w Nisku.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W programie wydarzenia zaplanowano kilka najważniejszych, świątecznych atrakcji:

  • Rozświetlenie miejskiej choinki - tradycyjny moment, który oficjalnie rozpocznie bożonarodzeniowy czas w Nisku.
  • Przyjazd Świętego Mikołaja - najbardziej wyczekiwany punkt programu, szczególnie przez najmłodszych.
  • Wręczenie prezentów dzieciom - maluchy otrzymają upominki dostarczone wcześniej przez rodziców i opiekunów.

Organizatorzy zwracają się z prośbą do „pomocników Świętego Mikołaja” o dostarczenie dobrze zapakowanych i wyraźnie opisanych prezentów do Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” 5 grudnia, w godzinach 8:00-19:00 (ul. Tadeusza Kościuszki 9).

To radosne wydarzenie co roku gromadzi liczne rodziny i wprowadza mieszkańców w atmosferę nadchodzących świąt. Nie zabraknie świątecznej muzyki, uśmiechów i magii, którą ze sobą przywiezie wyjątkowy gość z dalekiej północy.


Karolina Kusińska

Dziennikarka

