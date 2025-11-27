Miesięcznik
Stalowa Wola 27 listopada 2025

Święty Mikołaj - poszukiwany

W Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli szykuje się wyjątkowe, pełne magii i humoru przedstawienie dla całych rodzin. W weekend 6 i 7 grudnia najmłodsi widzowie - wraz z dorosłymi - będą mogli obejrzeć spektakl „Święty Mikołaj - poszukiwany”, który opowiada historię zaginionego dobroczyńcy i wielkiej świątecznej misji ratunkowej.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Opowieść zaczyna się od powrotu do dawnych czasów, gdy pod pierwszą choinką pojawił się niespodziewany prezent. Od tego momentu dzieci na całym świecie zadają to samo pytanie: kto je przynosi? Choć dorośli od lat szeptali, że to Święty Mikołaj, nikt nigdy go nie widział. Kilkoro sprytnych dzieci postanawia więc zastawić pułapkę, by wreszcie odkryć prawdę. Jednak ich plan kończy się katastrofą – Mikołaj znika, a wraz z nim… wszystkie prezenty.

Aby uratować święta, mali bohaterowie wyruszają w niezwykłą podróż przez świat zimowych baśni, próbując naprawić swój błąd i przywrócić dzieciom radość. Czy uda im się odnaleźć zaginionego Mikołaja? Odpowiedź poznamy na scenie MDK.

Spektakl odbędzie się 6 i 7 grudnia o godz. 16.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

Bilety w cenie 30 zł dostępne są w kasie i online.

