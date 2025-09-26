Miesięcznik
Księżniczki
Zaleszany 26 września 2025

Święto Ziemniaka w Skowierzynie - muzyka, konkursy i atrakcje dla całej rodziny

Już w najbliższą niedzielę plac przy domu ludowym w Skowierzynie wypełni się muzyką, zabawą i konkursami z okazji Święta ziemniaka. Impreza rozpocznie się o godzinie 13 od koncertu gminnej Orkiestry Dętej, następnie publiczność będzie mogła oglądać pokaz zespołu Mażoretek GOK Zaleszany oraz występ zespołu muzycznego KGW Łęgowianki w Burdzach.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jednym z głównych punktów programu będzie konkurs na Największego Ziemniaka, który rozpocznie się o godzinie 15:00, jego finał odbędzie się tuż po występie dzieci z SP im. Jana Pawła II w Skowierzynie. Po południu zaplanowano kolejne występy: Kapela Roy (16:30), Saper Band (18:00) oraz gwiazda wieczoru Justyna Lubas (19:00). Imprezę kończy potańcówka z DJ Słońce.

Ponadto organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla najmłodszych ­- wesołe miasteczko, żywe maskotki oraz animacje. Dostępna będzie również strefa gastronomii: zapiekanki, grill, kebab oraz stanowiska kół gospodyń wiejskich.

Impreza połączona jest z piknikiem charytatywnym na rzecz Hospicyjnego Domu Aniołków. Dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz dalszej budowy, pomiędzy występami będą odbywały się licytację przedmiotów, natomiast w anielskiej strefie będzie można wziąć udział w charytatywnej loterii fantowej.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

