Święto Ziemniaka w Dąbrowie Rzeczyckiej

W programie zaplanowano liczne atrakcje, m.in.:
-
konkurs na innowacyjną potrawę z ziemniaka,
-
stoiska KGW i pokaz wozu strażackiego,
-
poczęstunek z kotła "Dobre z Lasu",
-
kartoflane konkursy i zabawy,
-
quiz historyczny i występy artystyczne harcerzy ze Szczepu ZHP „Bieszczadnicy”,
-
koncerty, pokazy taneczne i wystawy militariów,
-
dmuchańce i malowanie twarzy dla najmłodszych,
-
wspólne ognisko i potańcówka z zespołami „Byli Gorsi” i „Marakez”,
-
pokaz laserowy w wykonaniu Radosława Conki.
Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie dobrej zabawy zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Komentarze