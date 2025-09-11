11 września 2025

Święto Ziemniaka w Dąbrowie Rzeczyckiej

Sołtys wsi Dąbrowa Rzeczycka Jadwiga Chołody-Krawiec, Koło Gospodyń Wiejskich oraz OSP Dąbrowa Rzeczycka zapraszają mieszkańców i gości na Święto Ziemniaka, które odbędzie się w sobotę 13 września o godz. 15 na placu przy Domu Ludowym.