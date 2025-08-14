Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Nisko 14 sierpnia 2025

Święto Wojska Polskiego w Nisku – uroczyste obchody 15 sierpnia

Dowódca Garnizonu Nisko, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Starosta Niżański zapraszają mieszkańców regionu na obchody Święta Wojska Polskiego.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Program uroczystości:

Godz. 12:00 – Sanktuarium św. Józefa w Nisku

  • Msza święta w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej oraz pocztu sztandarowego Garnizonu Nisko.

  • Przemarsz na Plac Wolności.

Godz. 13:15 – Plac Wolności w Nisku

  • Oficjalne uroczystości wojskowe.

  • Apel pamięci.

  • Salwa honorowa.

  • Złożenie kwiatów przed pomnikiem Wdzięczności i Orląt Lwowskich.

Atrakcje towarzyszące:

  • Wystawa sprzętu wojskowego Garnizonu Nisko.

  • Stanowiska promocyjne formacji wojskowych.

Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego uczczenia żołnierzy Wojska Polskiego, a także do skorzystania z przygotowanych atrakcji.

Udostępnij artykuł:

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
21-latek stracił prawo jazdy i dostał 3 tys. zł mandatu
Rudnik nad Sanem
21-latek stracił prawo jazdy i dostał 3 tys. zł mandatu
Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas prac polowych
Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas prac polowych
Świadek powstrzymał nietrzeźwego kierowcę
Stalowa Wola
Świadek powstrzymał nietrzeźwego kierowcę
Warsztaty mangi z Julią Płoch
Stalowa Wola
Warsztaty mangi z Julią Płoch
Niebezpieczna jazda w Nisku. 27-latek stracił prawo jazdy
Nisko
Niebezpieczna jazda w Nisku. 27-latek stracił prawo jazdy
IV Memoriał Biegowy im. Bogdana Dziuby w Jastkowicach
Pysznica
IV Memoriał Biegowy im. Bogdana Dziuby w Jastkowicach
ABW ujęła 17-latka podejrzanego o zniszczenie pomnika w Domostawie
Jarocin
ABW ujęła 17-latka podejrzanego o zniszczenie pomnika w Domostawie
RCEZ w Nisku z międzynarodowym wyróżnieniem od IFIA
Nisko
RCEZ w Nisku z międzynarodowym wyróżnieniem od IFIA
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu