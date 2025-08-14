Święto Wojska Polskiego w Nisku – uroczyste obchody 15 sierpnia

Program uroczystości:
Godz. 12:00 – Sanktuarium św. Józefa w Nisku
-
Msza święta w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej oraz pocztu sztandarowego Garnizonu Nisko.
-
Przemarsz na Plac Wolności.
Godz. 13:15 – Plac Wolności w Nisku
-
Oficjalne uroczystości wojskowe.
-
Apel pamięci.
-
Salwa honorowa.
-
Złożenie kwiatów przed pomnikiem Wdzięczności i Orląt Lwowskich.
Atrakcje towarzyszące:
-
Wystawa sprzętu wojskowego Garnizonu Nisko.
-
Stanowiska promocyjne formacji wojskowych.
Organizatorzy zachęcają wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego uczczenia żołnierzy Wojska Polskiego, a także do skorzystania z przygotowanych atrakcji.
