Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
prymus
Fot. Pixabay
0.0 / 5
Nisko 10 sierpnia 2026

Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości

W sobotę, 15 sierpnia, w Nisku odbędą się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W programie m.in. msza święta, przemarsz na Plac Wolności oraz oficjalne uroczystości wojskowe z udziałem Kompanii Honorowej i Pocztu Sztandarowego Garnizonu Nisko.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczną się o godz. 10.30 od uroczystej mszy świętej w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Nabożeństwo zostanie odprawione w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny. Weźmie w nim udział Kompania Honorowa oraz Poczet Sztandarowy Garnizonu Nisko.

Po mszy, o godz. 11.30, uczestnicy przejdą na Plac Wolności, gdzie odbędzie się główna część obchodów.

Na godz. 11.45 zaplanowano oficjalne uroczystości wojskowe. W programie znalazły się m.in. Hymn Państwowy, Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności i Orląt Lwowskich.

Do udziału w obchodach zapraszają dowódca Garnizonu Nisko, burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz starosta niżański.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Nisko
Łowiecka tradycja, muzyka i spotkanie z lokalną kulturą
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
Krzeszów
Droga w Kustrawie zostanie przebudowana
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Nisko
„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
Jeżowe
Śmiertelny wypadek w Jeżowem. Nie żyje 46-letni rowerzysta
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Zaklików
GOK w Zaklikowie świętuje 50-lecie. Będzie gala, koncerty i potańcówka
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Zaleszany
Dożynki Gminy Zaleszany już 16 sierpnia
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
Nisko
Oddział Chirurgiczny w niżańskim szpitalu po remoncie
Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji
Stalowa Wola
Droga do Pysznicy wciąż zamknięta. Służby pracują po czołowej kolizji
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu