Święto Wojska Polskiego w Nisku. Sprawdź program uroczystości

Obchody rozpoczną się o godz. 10.30 od uroczystej mszy świętej w Sanktuarium św. Józefa w Nisku. Nabożeństwo zostanie odprawione w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny. Weźmie w nim udział Kompania Honorowa oraz Poczet Sztandarowy Garnizonu Nisko.

Po mszy, o godz. 11.30, uczestnicy przejdą na Plac Wolności, gdzie odbędzie się główna część obchodów.

Na godz. 11.45 zaplanowano oficjalne uroczystości wojskowe. W programie znalazły się m.in. Hymn Państwowy, Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności i Orląt Lwowskich.

Do udziału w obchodach zapraszają dowódca Garnizonu Nisko, burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz starosta niżański.