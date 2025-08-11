Święto Wojska Polskiego na Rynku w Rozwadowie

– Święto Wojska Polskiego to dla nas wszystkich szczególny moment. To czas, aby podziękować naszym żołnierzom za ich oddanie i poświęcenie. Zapraszam wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania i wyrażenia naszej wdzięczności i uznania – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 16 mszą świętą w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. W nabożeństwie wezmą udział Kompania Honorowa oraz poczet sztandarowy Garnizonu Nisko.

O godz. 17 sprzed kościoła wyruszy defilada z udziałem Kompanii Honorowej oraz Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury. Oficjalna część wojskowa rozpocznie się o godz. 17:15 na płycie Rynku.

Dodatkową atrakcją będzie miasteczko historyczne, czynne w godz. 17:00–19:30. Odwiedzający zobaczą m.in. sprzęt wojskowy Garnizonu Nisko, mundury, broń i wyposażenie wojskowe. Zaplanowano także stoiska promocyjne formacji wojskowych, pokaz mażoretek „Różanki” z MDK i PSP nr 9 oraz tradycyjną grochówkę żołnierską.

Organizatorami wydarzenia są Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek. Patronat honorowy nad obchodami objęli senator RP Janina Sagatowska i poseł na Sejm RP Rafał Weber. Partnerami są m.in. Miejski Dom Kultury, Rozwadowski Dom Kultury „Sokół”, 18 Pułk Saperów, Podkarpacki Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen w Rzeszowie, a także jednostki OSP ze Stalowej Woli i Charzewic.