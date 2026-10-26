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Pysznica 26 października 2026

Święto Szkoły i Pasowanie na Ucznia w PSP w Jastkowicach

W piątek, 23 października 2026 roku, społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach uroczyście obchodziła rocznicę nadania szkole imienia. Był to wyjątkowy dzień, w którym pamięć o bohaterach walczących o wolność Ojczyzny połączyła się z radością najmłodszych uczniów rozpoczynających swoją szkolną drogę.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Obchody rozpoczęliśmy od udziału we Mszy Świętej w kościele parafialnym w Jastkowicach. Eucharystię odprawił ks. proboszcz Adam Węglarz, natomiast homilię wygłosił ks. wikariusz Daniel Sajdak.

Kolejnym punktem uroczystości była akademia przygotowana przez uczniów klas siódmych pod kierunkiem pani Urszuli Dul. Młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Pamięć, która zobowiązuje”. Była to wyjątkowa opowieść o Armii Krajowej, historii naszej miejscowości oraz o ludziach, których odwaga i poświęcenie zasługują na pamięć kolejnych pokoleń. Poprzez słowo, poezję, muzykę, archiwalne fotografie młodzi przybliżyli losy żołnierzy podziemia oraz mieszkańców Jastkowic związanych z działalnością konspiracyjną. Jak wybrzmiało podczas apelu: „Pamięć nie oznacza życia przeszłością, lecz pomaga zrozumieć, jak cenne są wolność, godność i pokój”. Uczniowie przypomnieli także, że patriotyzm nie zawsze wymaga wielkich czynów, lecz może się przejawiać w codziennej uczciwości, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka. Wyjątkowego charakteru akademii nadały pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego pod kierownictwem pani Jadwigi Ciby-Powęzki. Poruszająca całość pozwoliła zgromadzonym na chwilę zatrzymać się i oddać hołd tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrali dyrektor szkoły, pan Witold Stasiak, oraz zaproszeni goście. Wójt Gminy Pysznica podziękował uczniom i nauczycielom za pielęgnowanie pamięci historycznej oraz przekazywanie kolejnym pokoleniom wiedzy o bohaterach Armii Krajowej. Prezes Światowego Związku AK, pan Zbigniew Markut, podzielił się natomiast informacjami o życiu i działalności upamiętnionych żołnierzy, przybliżając również postać swojego taty, Jana Markuta.

Tego samego dnia pamięć o przeszłości spotkała się również z radością nowych początków. W naszej szkole odbyła się bowiem uroczystość Pasowania na Ucznia, podczas której pierwszoklasiści oficjalnie dołączyli do grona szkolnej społeczności.

Uroczystość otworzył dyrektor, pan Witold Stasiak, który serdecznie powitał wszystkich obecnych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: wójt Gminy Pysznica, pan Łukasz Bajgierowicz, zastępca wójta pan Witold Pietroniec, nauczyciele, rodzice, starsi uczniowie oraz najważniejsi bohaterowie tego dnia – uczniowie klas pierwszych.

Zanim dzieci oficjalnie stały się uczniami naszej szkoły, zaprezentowały przygotowany program artystyczny. Recytacją, śpiewem i tańcem udowodniły, że są gotowe na nowe wyzwania. Ich występ został nagrodzony ciepłym przyjęciem i gromkimi brawami.

Najbardziej podniosłym momentem było złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Pierwszoklasiści zobowiązali się do rzetelnego wypełniania obowiązków, rozwijania swoich umiejętności oraz godnego reprezentowania szkolnej społeczności. Następnie dyrektor szkoły, przy użyciu symbolicznego ołówka, dokonał aktu pasowania każdego dziecka na ucznia. Na pamiątkę tego wydarzenia najmłodsi otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Wójta Gminy Pysznica. W swoim wystąpieniu wójt pogratulował dzieciom i życzył im wielu sukcesów, radości z odkrywania świata oraz powodzenia w dalszej nauce.

Piątkowe uroczystości były nie tylko okazją do oddania hołdu bohaterom Armii Krajowej, lecz także do wspólnego przeżywania ważnych chwil w życiu naszej szkoły. Pamięć o przeszłości, szacunek dla patriotycznych tradycji i radość z edukacyjnych początków najmłodszych uczniów stworzyły wyjątkową atmosferę tego dnia.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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