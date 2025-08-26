Święto Niska już w tę niedzielę

📅 Święto Niska – Program Wydarzenia:

🕒 14:45 – Rozpoczęcie wydarzenia

📍 Wymarsz korowodu sprzed budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”

W korowodzie: Mażoretki NCK „Sokół”, Orkiestra OSP Zarzecze, Niżańska Kapela Ludowa, Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”, zaproszeni goście i mieszkańcy

🎤 Występy artystyczne na scenie

🕒 15:30 – Niżańska Kapela Ludowa

🕒 17:00 – Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”

🕒 17:45 – Trio Mariachi

🕒 18:45 – Megustar

🕒 20:00 – ⭐ Kobranocka – koncert gwiazdy wieczoru

🎸 Świętowanie 40-lecia zespołu

🕒 21:30 – Potańcówka pod gwiazdami

🎧 Zagra DJ Disco Duck

Święto Niska to nie tylko koncerty, ale też mnóstwo dodatkowych atrakcji. Na najmłodszych czekać będą: animacje, gry i zabawy z nagrodami, Klauni Wesołki, postacie bajkowe, malowanie buziek, fotobudka 360, dmuchańce, a także szalone Piana Party.

Nie zabraknie też stoisk pełnych wyjątkowych wyrobów lokalnych przedsiębiorców i zdolnych rękodzielników, a także bogactwa tradycyjnych smaków, które zaserwują Koła Gospodyń Wiejskich.