Święto Niska 2026 już w ten weekend! Piękni i Młodzi oraz Daj To Głośniej na scenie

Tegoroczne Święto Niska połączy koncerty zaproszonych gwiazd z prezentacją lokalnych tradycji, występami artystycznymi, barwnym korowodem oraz konkursem kulinarnym. Główna część wydarzenia odbędzie się na Stadionie Sportowym w Nisku.

Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”

Świętowanie rozpocznie się w sobotę, 29 sierpnia. Pierwszy dzień będzie związany przede wszystkim z jubileuszem 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich. Jubileusz wpisuje się również w obchody 30-lecia Katolickiego Domu Kultury ARKA im. Świętej Jadwigi Królowej.

O godz. 15.30 w kościele w Racławicach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Następnie, o godz. 17, rozpocznie się jubileuszowy występ Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”. Na godz. 19 zaplanowano część oficjalną i wystąpienia okolicznościowe.

Wieczorem na scenie pojawią się zaproszeni artyści. O godz. 20 wystąpi zespół Stylovi, a o godz. 21.30 rockowe brzmienia zaprezentuje grupa Bastet Soul. Pierwszy dzień Święta Niska zakończy o godz. 22.30 zabawa taneczna z DJ-em.

Korowód przejdzie ulicami Niska

Drugi dzień wydarzenia rozpocznie uroczysty korowód. Jego uczestnicy wyruszą w niedzielę, 30 sierpnia, o godz. 14.45 z placu przed Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku.

Na stadionie ponownie zaprezentuje się Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”. Publiczność zobaczy również program artystyczny przygotowany przez Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. Oficjalne otwarcie Święta Niska i powitanie gości zaplanowano na godz. 16.10.

Piękni i Młodzi oraz Daj To Głośniej

Największe muzyczne emocje rozpoczną się w niedzielę o godz. 17. Wtedy przed niżańską publicznością wystąpi zespół Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną. O godz. 18.10 na scenie pojawi się Sylwia Piotrowska.

O godz. 19.30 poznamy wyniki konkursu kulinarnego. Finał połączony będzie z wręczeniem nagród. Kulminacyjnym punktem całego wydarzenia będzie koncert zespołu Daj To Głośniej. Gwiazda wieczoru pojawi się na scenie o godz. 20.30.

Podczas Święta Niska nie zabraknie również lokalnych smaków, stoisk z rękodziełem oraz atrakcji przygotowanych dla dzieci i całych rodzin.

Szczegółowy program Święta Niska 2026

Sobota, 29 sierpnia

godz. 15.30 – uroczysta msza święta w kościele w Racławicach,

godz. 17.00 – jubileuszowy występ Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”,

godz. 19.00 – część oficjalna i wystąpienia okolicznościowe,

godz. 20.00 – koncert zespołu Stylovi,

godz. 21.30 – rockowe brzmienia z zespołem Bastet Soul,

godz. 22.30 – taneczne zakończenie wieczoru z DJ-em.

Niedziela, 30 sierpnia

godz. 14.45 – uroczysty wymarsz korowodu z placu przed Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w Nisku,

godz. 15.00 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”,

godz. 15.30 – program artystyczny Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”,

godz. 16.10 – oficjalne otwarcie Święta Niska i powitanie gości,

godz. 16.30 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”,

godz. 17.00 – koncert zespołu Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną,

godz. 18.10 – koncert Sylwii Piotrowskiej,

godz. 19.30 – finał konkursu kulinarnego i wręczenie nagród,

godz. 20.30 – koncert gwiazdy wieczoru, zespołu Daj To Głośniej.

Organizatorzy dziękują za wsparcie

Organizatorami Święta Niska 2026 są Gmina i Miasto Nisko oraz Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”. W przygotowanie wydarzenia zaangażowały się również miejskie jednostki, lokalne organizacje, partnerzy oraz sponsorzy.

Organizatorzy podkreślają, że dzięki ich wsparciu możliwe jest stworzenie wydarzenia, które integruje mieszkańców i dostarcza wielu niezapomnianych emocji. Patronat medialny nad Świętem Niska sprawuje m.in. portal Sztafeta.pl.

Do udziału zaproszeni są mieszkańcy, całe rodziny oraz wszyscy goście, którzy chcą wspólnie pożegnać wakacje przy muzyce, lokalnych smakach i dobrej zabawie.