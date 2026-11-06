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Stalowa Wola 6 listopada 2026

Święto Niepodległości w Stalowej Woli. Główne uroczystości odbędą się w Rozwadowie

Stalowa Wola uczci Narodowe Święto Niepodległości na rozwadowskim rynku. Miejskie uroczystości odbędą się 11 listopada. W programie znalazły się msza święta, przemarsz, uroczystości wojskowe, przysięga uczniów klas mundurowych oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Obchody rozpoczną się o godz. 15 mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Godzinę później uczestnicy przejdą na rynek, gdzie o godz. 16.15 rozpoczną się oficjalne uroczystości.

W wydarzeniu wezmą udział Kompania Honorowa, Poczet Sztandarowy Garnizonu Nisko oraz mażoretki „Różanki” z Rozwadowskiego Domu Kultury „Sokół”. Oprawę muzyczną zapewni Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury.

Jednym z ważniejszych punktów programu będzie uroczysta przysięga uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Sikorskiego oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

O godz. 17.15 na rozwadowskim rynku rozpocznie się XIII Ognisko Patriotyzmu. Będzie okazja do wspólnego śpiewania polskich pieśni patriotycznych. Organizatorzy przygotowali dla uczestników pamiątkowe śpiewniki.

Niepodległościowe świętowanie będzie miało również sportowy akcent. Tego dnia na Alejach Jana Pawła II odbędzie się XXXIV Ogólnopolski Uliczny Bieg Niepodległości. Zawody rozpoczną się o godz. 14 od biegów dla dzieci i młodzieży. Organizatorem wydarzenia jest Katolicki Klub Lekkoatletyczny „Stal” Stalowa Wola.

Do udziału w miejskich obchodach zapraszają prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Agata Krzek. W organizację wydarzenia zaangażowały się miejskie instytucje, służby, wojsko, parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej oraz lokalne organizacje społeczne.

Honorowy patronat nad obchodami objęli senator RP Janina Sagatowska i poseł na Sejm RP Rafał Weber.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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