Święto 18. Pułku Saperów

W uroczystości wzięli udział żołnierze i pracownicy wojska wraz z rodzinami, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, samorządu, służb mundurowych, środowisk kombatanckich oraz instytucji współpracujących z pułkiem.

Ostatnie miesiące przyniosły jednostce kilka ważnych wydarzeń. 18. Pułk Saperów otrzymał sztandar wojskowy, rozwija Ośrodek Inżynieryjno-Saperski i zwiększa swoje możliwości szkoleniowe. Żołnierze uczestniczą również w przedsięwzięciach związanych z projektem „Polock Hub” i Tarczą Wschód, a także wspierają Straż Graniczną.

Powodem do satysfakcji jest również wynik osiągnięty przez reprezentację pułku, która zwyciężyła w zawodach użyteczno-bojowych wojsk inżynieryjnych Sił Zbrojnych RP.

Podczas uroczystości do saperów zwrócił się dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Dariusz Lewandowski. Mówił przede wszystkim o postawie żołnierzy i ich podejściu do powierzonych obowiązków.

– W sumie nie chodzi o zadania. Chodzi o postawę. Chodzi o to, że rozumiecie swoją rolę i miejsce w dywizji, w Siłach Zbrojnych, Wojskach Lądowych – mówił generał.

O mniej oficjalnej stronie wojskowej służby mówił z kolei dowódca 18. Pułku Saperów płk Adam Bieniek. Wspominał o trudnych szkoleniach, brudnych mundurach, kontuzjach czy wielu godzinach spędzanych z dala od domu. Zwrócił też uwagę na rodziny żołnierzy, które na co dzień dzielą z nimi konsekwencje służby.

W czasie święta przypomniano również o wojskowych korzeniach Stalowej Woli. Związek miasta z przemysłem obronnym sięga jego początków i budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Jedno z najbardziej osobistych zdań podczas uroczystości padło z ust gen. Lewandowskiego.

– Członkowie 18. Dywizji są zakochani w Polsce. Są zakochani w misji, którą realizują – powiedział dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Święto było okazją nie tylko do przypomnienia sukcesów jednostki, ale przede wszystkim do podziękowania ludziom, którzy tworzą 18. Pułk Saperów – żołnierzom, pracownikom wojska i ich rodzinom.

Więcej zdjęć z obchodów Święta 18. Pułku Saperów można zobaczyć na stronie Urzędu Miasta Stalowej Woli.