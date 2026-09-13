Świetny występ pięściarzy Stali Stalowa Wola w Rzeszowie

Turniej był okazją do uczczenia pamięci Mariana Basiaka, zmarłego w 2023 roku trenera i wychowawcy mistrzów. To właśnie on doprowadził rzeszowskiego pięściarza Łukasza Różańskiego do tytułu mistrza świata federacji WBC.

Jednym z ciekawszych pojedynków był występ Arsena Naslyana w kategorii 75 kg. Stalowowolski pięściarz ponownie spotkał się w ringu z zawodnikiem, z którym mierzył się dwa tygodnie wcześniej podczas gali w Stalowej Woli. Tamto starcie zakończyło się porażką zawodnika Stali. Tym razem Arsen odwrócił losy rywalizacji. W rewanżu wygrał bezdyskusyjnie, jednogłośnie na punkty. Rywal był dodatkowo liczony w trzeciej rundzie. To była bardzo dobra walka i efektowny rewanż w wykonaniu zawodnika Stali, który ma na swoim koncie medale mistrzostw Polski w… Brazylijskim Jiu-Jitsu

Wysoką formę potwierdził również Jakub Kwiatek, który w kategorii senior 85 kg zmierzył się z Jakubem Majdanem ze Sportowego Rejowca Fabrycznego. Podopieczny trenera Beniamina Zarzecznego od początku ruszył do zdecydowanych ataków. Po mocnych seriach ciosów rywal był dwukrotnie liczony. Pojedynek zakończył się już w pierwszej rundzie przez RSC.

Dużo emocji przyniosło starcie Mikołaja Siembidy. W kategorii 75 kg zawodnik Stali zmierzył się z Wiktorem Siembabem z Magic Boxing Brzesko. Pojedynek był bardzo wyrównany. Obydwaj dali z siebie wszystko. Ostatecznie sędziowie stosunkiem głosów 2:1 wskazali na rywala „Mikiego”.

Mimo porażki, bardzo dobry występ zanotowała Maja Dul i zdaniem trenera Zarzecznego, także innych obserwatorów tej walki, werdykt sędziów był niesprawiedliwy. To stalowowolska pięściarka powinna zostać ogłoszona zwyciężczynią.

Czwórka zawodników stoczyła pojedynki sparingowe. Julia Juhan (junior, 60 kg) wygrała przez RSC z Kamilą Parkosz (Iryda Mielec) - po drugiej rundzie rywalka stalowowolanki nie wyszła do walki.

Alex Sitarski (junior, 55 kg) sparował z zawodnikami Gimnasion Boguchwała i Stali Rzeszów, Dominik Dańko (adept, 35 kg), z zawodnikami Irydy Mielec i Stal Rzeszów, a Julian Skiba (adept, 40 kg) pokonał Alberta Baran (Iryda Mielec).

Wyniki (zawodnicy Stali na pierwszym miejscu)

Senior

65 kg: Hubert Sieradzki - Jakub Banaszkiewicz (Berej Boxing Lublin) 2:1

70 kg: Arsen Naslyan - Dominik Bober (Magic Boxing Brzesko) 3:0

75 kg: Mikołaj Siembida - Wiktor Siembab (Magic Boxing Brzesko) 1:2

85 kg: Jakub Kwiatek - Jakub Majdan (Sportowy Rejowiec Fabryczny) RSC I

Junior

60 kg:Kacper Dziura - Matej Copko (Słowacja) 3:0

65 kg: Albert Kozioł - Patryk Wołowiec (Iryda Mielec) 0:3

70 kg: Maja Dul - Maja Pietruszka (Bastion Chełm) 1:2

75 kg: Mateusz Skibski - Kornel Czajkowski (Bastion Chełm) 2:1

Kadet

57 kg: Alan Sokolski - Hubert Rak (Stal Rzeszów) 2:1

70 kg: Jan Bąk - Miko Mario (Słowacja) 1:2

Młodzik

57 kg: Franciszek Kredens - Jakub Berdak (Gwarek Łęczna) 0:3

80 kg: Dominik Idec - Filip Salomon (Ring Busko-Zdrój) 3:0

Fotogaleria SKF Stal Stalowa Wola Boxing Team