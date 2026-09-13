Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 13 września 2026

Świetny występ pięściarzy Stali Stalowa Wola w Rzeszowie

Przez dwa dni w hali sportowej przy ul. Zelwerowicza 8 C w Rzeszowie odbywał się Międzynarodowy Puchar Karpat w boksie połączony z IV Memoriałem im. Mariana Basiaka. Walki odbywały się na dwóch ringach. W turnieju rywalizowało około 160 zawodników z Polski, Ukrainy, Słowacji i Rumunii. Świetny występ zanotowali reprezentanci Stali Stalowa Wola Boxing Team.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Turniej był okazją do uczczenia pamięci Mariana Basiaka, zmarłego w 2023 roku trenera i wychowawcy mistrzów. To właśnie on doprowadził rzeszowskiego pięściarza Łukasza Różańskiego do tytułu mistrza świata federacji WBC.

Jednym z ciekawszych pojedynków był występ Arsena Naslyana w kategorii 75 kg. Stalowowolski pięściarz ponownie spotkał się w ringu z zawodnikiem, z którym mierzył się dwa tygodnie wcześniej podczas gali w Stalowej Woli. Tamto starcie zakończyło się porażką zawodnika Stali. Tym razem Arsen odwrócił losy rywalizacji. W rewanżu wygrał bezdyskusyjnie, jednogłośnie na punkty. Rywal był dodatkowo liczony w trzeciej rundzie. To była bardzo dobra walka i efektowny rewanż w wykonaniu zawodnika Stali, który ma na swoim koncie medale mistrzostw Polski w… Brazylijskim Jiu-Jitsu

Wysoką formę potwierdził również Jakub Kwiatek, który w kategorii senior 85 kg zmierzył się z Jakubem Majdanem ze Sportowego Rejowca Fabrycznego. Podopieczny trenera Beniamina Zarzecznego od początku ruszył do zdecydowanych ataków. Po mocnych seriach ciosów rywal był dwukrotnie liczony. Pojedynek zakończył się już w pierwszej rundzie przez RSC.

Dużo emocji przyniosło starcie Mikołaja Siembidy. W kategorii 75 kg zawodnik Stali zmierzył się z Wiktorem Siembabem z Magic Boxing Brzesko. Pojedynek był bardzo wyrównany. Obydwaj dali z siebie wszystko. Ostatecznie sędziowie stosunkiem głosów 2:1 wskazali na rywala „Mikiego”.
Mimo porażki, bardzo dobry występ zanotowała Maja Dul i zdaniem trenera Zarzecznego, także innych obserwatorów tej walki, werdykt sędziów był niesprawiedliwy. To stalowowolska pięściarka powinna zostać ogłoszona zwyciężczynią.

Czwórka zawodników stoczyła pojedynki sparingowe. Julia Juhan (junior, 60 kg) wygrała przez RSC z Kamilą Parkosz (Iryda Mielec) - po drugiej rundzie rywalka stalowowolanki nie wyszła do walki.
Alex Sitarski (junior, 55 kg) sparował z zawodnikami Gimnasion Boguchwała i Stali Rzeszów, Dominik Dańko (adept, 35 kg), z zawodnikami Irydy Mielec i Stal Rzeszów, a Julian Skiba (adept, 40 kg) pokonał Alberta Baran (Iryda Mielec).

Wyniki (zawodnicy Stali na pierwszym miejscu)
Senior
65 kg: Hubert Sieradzki - Jakub Banaszkiewicz (Berej Boxing Lublin) 2:1
70 kg: Arsen Naslyan - Dominik Bober (Magic Boxing Brzesko) 3:0
75 kg: Mikołaj Siembida - Wiktor Siembab (Magic Boxing Brzesko) 1:2
85 kg: Jakub Kwiatek - Jakub Majdan (Sportowy Rejowiec Fabryczny) RSC I

Junior
60 kg:Kacper Dziura - Matej Copko (Słowacja) 3:0
65 kg: Albert Kozioł - Patryk Wołowiec (Iryda Mielec) 0:3
70 kg: Maja Dul - Maja Pietruszka (Bastion Chełm) 1:2
75 kg: Mateusz Skibski - Kornel Czajkowski (Bastion Chełm) 2:1

Kadet
57 kg: Alan Sokolski - Hubert Rak (Stal Rzeszów) 2:1
70 kg: Jan Bąk - Miko Mario (Słowacja) 1:2

Młodzik
57 kg: Franciszek Kredens - Jakub Berdak (Gwarek Łęczna) 0:3
80 kg: Dominik Idec - Filip Salomon (Ring Busko-Zdrój) 3:0

Fotogaleria SKF Stal Stalowa Wola Boxing Team

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Strażak z Pysznicy mistrzem Polski Służb Mundurowych w kickboxingu
Stalowa Wola
Strażak z Pysznicy mistrzem Polski Służb Mundurowych w kickboxingu
Niedźwiedź z Huty Stalowa Wola
Stalowa Wola
Niedźwiedź z Huty Stalowa Wola
„Wiersze znad Sanu” po raz siódmy. Twórcy zaprezentowali nowy almanach
Stalowa Wola
„Wiersze znad Sanu” po raz siódmy. Twórcy zaprezentowali nowy almanach
300 zł mniej za nocleg na Podkarpaciu. 14 września rusza I tura Podkarpackiego Czeku Turystycznego
300 zł mniej za nocleg na Podkarpaciu. 14 września rusza I tura Podkarpackiego Czeku Turystycznego
Kafejka Historyczna powraca. Tym razem o stalowych kolosach ze Stalowej Woli
Stalowa Wola
Kafejka Historyczna powraca. Tym razem o stalowych kolosach ze Stalowej Woli
Znów ruszają „Niedzielne wycieczki po Stalowej Woli”. Wrzesień i październik pełne historii
Stalowa Wola
Znów ruszają „Niedzielne wycieczki po Stalowej Woli”. Wrzesień i październik pełne historii
Będą rozmawiać o schizofrenii. Szpital zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie
Stalowa Wola
Będą rozmawiać o schizofrenii. Szpital zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie
Tłumy na premierze ciężkiego „bewupa”
Tłumy na premierze ciężkiego „bewupa”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu