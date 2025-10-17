Miesięcznik
Stalowa Wola 17 października 2025

Świetny występ bokserów Stali Stalowa Wola w memoriale Jerzego Hadego

168 zawodników z 28 klubów, także z zagranicy, ze Słowacji, Rumunii i Ukrainy, zgłosiło się do 3. memoriału Jerzego Hadego w Mielcu, rozgrywanego w cyklu Międzynarodowego Pucharu Karpat. Organizatorem turnieju był MUKS Iryda Mielec.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Świetny występ zanotowała reprezentacja Stali Stalowa Wola Boxing Team. Indywidualnie podopieczni Beniamina Zarzecznego i Łukasza Podstawskiego odnieśli siedem zwycięstw memoriałowych, jedno w ramach międzypaństwowego meczu bokserskiego z okazji 50-lecia hali MOSiR w Mielcu (Mateusz Skibski wygrał 4:1 w kategorii kadet 75 kg ze Słowakiem Stanislavem Sivym z Miko Fit Boks Humenne) i jedno w pojedynku towarzyskim (Amelia Lebioda wygrała przed czasem, walka została przerwana w 3 rundzie).
Szansę sprawdzenia się w rywalizacji z zawodnikami z innych klubów otrzymała także utalentowana trójka najmłodszych adeptów pięściarstwa trenujących w Stali Stalowa Wola. Igor Opaliński skrzyżował rękawice z Jeremim Pasieką z Krosna, Artem Skorkin sparował z Kacprem Jagiełło - także z Krosna - a Alan Sokólski z Bartłomiejem Szyszką ze Stali Rzeszów.
W klasyfikacji drużynowej zajęli ex-aequo z gospodarzami memoriału drugie miejsce. Jeden punkt więcej zdobyła Stal Rzeszów.
Podczas turnieju prowadzono zbiórkę na rehabilitację Cezarego Znamca, utalentowanego polskiego pięściarza, zawodnika RKB Boxing Radom, który z 13 na 14 czerwca uczestniczył wraz z innym bokserem Pawłem Brachem, w wypadku drogowym. Obecnie przebywa w klinice w Olsztynie i wymaga kosztownej rehabilitacji.

Walki memoriałowe, na pierwszym miejscu bokserzy Stali Stalowa Wola:
Kadet
57 kg: Aleks Sitarski - Daniel Sudoł (Iryda Mielec) 0:3
63 kg: Maja Dul - Aleksandra Mechla (Tiger Tarnów) 3:0
66 kg: Filip Wojtyna - Antoni Senko (Czajnia Tomaszów Lubelski) 3:0
Junior
60 kg: Bartłomiej Niedźwiedź - Igor Rybka (Stal Rzeszów) RSC I
63,5 kg: Albert Kozioł - Nicola Basic (BOOM Boxing Studio Kraków) 0:5
63,5 kg: Hubert Sieradzki - Jakub Sikora (Matyja Boxing Academy Skawina/Kęty) 5:0
63,5 kg: Maciej Herdzik - Michał Pawłowski (Armagedon Jędrzejów) 4:1
71 kg: Filip Klimek - Nazar Bas (Morsy Dębica) 5:0
75 kg: Patryk Zarębski - Nataniel Garaś (Legenda Jarosław) 5:0

Zdjęcia SKF Stal Stalowa Wola Boxing Team

