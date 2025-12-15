Świetlica w Sudołach z nowym wyposażeniem

Celem przedsięwzięcia było dalsze dostosowanie przestrzeni świetlicy do potrzeb lokalnej społeczności oraz zwiększenie wygody podczas organizacji spotkań, zebrań i wydarzeń integracyjnych. Świetlica od lat pełni ważną rolę w życiu wsi, dlatego jej doposażenie było jednym z priorytetów mieszkańców.

W ramach realizacji zadania zakupiono 20 nowych stołów oraz 80 krzeseł, co znacznie poprawiło warunki organizacyjne wydarzeń lokalnych. Szczególnie istotnym elementem inwestycji był zakup schodołazu, który umożliwia osobom z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności swobodne i bezpieczne korzystanie z obiektu.

W prace związane z realizacją zadania aktywnie włączyli się mieszkańcy sołectwa Sudoły. Pomagali oni m.in. w przygotowaniu pomieszczeń, a także przy wniesieniu i rozstawieniu nowego wyposażenia, pokazując, że współpraca i oddolne inicjatywy mają realny wpływ na rozwój wsi.

Projekt został zrealizowany w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021–2025, w obszarze działań służących realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, pod nazwą: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sudołach na potrzeby mieszkańców, w tym osób ze szczególnymi potrzebami”.

Dzięki zakończonej inwestycji świetlica wiejska w Sudołach stała się jeszcze bardziej przyjaznym i dostępnym miejscem spotkań, co bezpośrednio przełoży się na integrację mieszkańców oraz poprawę jakości życia całej lokalnej społeczności.