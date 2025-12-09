„Święta bez granic” w Muzeum COP

Już od początku na najmłodszych czekała strefa twórczych aktywności. Powstawały tam kolorowe aniołki, kartki inspirowane europejskimi motywami oraz ręcznie ozdabiane bombki, które później trafiły na świąteczne drzewko w muzeum. Po przestrzeni przemieszczał się Mikołaj, obdarowując gości drobnymi słodkościami, a sympatycy geografii i tradycji mogli zatrzymać się przy mapie Unii Europejskiej, poznając zwyczaje świąteczne poszczególnych krajów.

- Zainteresowanie warsztatami i zabawami było naprawdę ogromne, a dziecięca radość udzielała się wszystkim - podkreślała Joanna Rybak.

Wiele emocji dostarczył interaktywny turniej Quizspotter, który pobudził ducha rywalizacji zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci. Nastrojowo zrobiło się również podczas mikołajkowego karaoke, gdzie świąteczne utwory wykonywali śmiało zarówno najmłodsi uczestnicy, jak i ich rodzice.

Wigilijny stół sprzed lat - żywa lekcja historii

Jednym z najbardziej wyjątkowych momentów popołudnia było czytanie performatywne „Przy wigilijnym stole. Opowieść o przedwojennej Stalowej Woli”. Nie była to zwykła inscenizacja. Jej bohaterowie - pionierzy młodego, rodzącego się wówczas miasta - zasiedli do stołu niczym robotnicy, którzy właśnie wrócili z placu budowy Zakładów Południowych. Rozmawiali o rodzinnych świętach, o domach pozostawionych daleko i o nadziejach, które przywieźli nad San. Atmosfera przedstawienia sprawiała, że widzowie mieli wrażenie, jakby przenieśli się do 1938 roku, kiedy to pierwsi mieszkańcy Stalowej Woli łamali się opłatkiem na nowej ziemi.

Spektakl, przygotowany na podstawie scenariusza Joanny Rybak i wyreżyserowany przez Marię Bembenek, przypomniał, że historia miasta to nie tylko linie technologiczne, hale produkcyjne i inwestycyjne plany. To przede wszystkim ludzie, którzy przyjechali tu z różnych zakątków kraju, by budować nie tylko fabrykę, ale też własne życie i lokalną wspólnotę. Ich pierwsza wspólna Wigilia - odtworzona na scenie Muzeum COP - pokazała, jak tradycja i bliskość potrafią tworzyć się w miejscach zupełnie nowych.

W przedstawieniu wystąpili pracownicy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli: Paweł Roszak-Kwiatek, Gabriela Kuształo, Wojciech Stącel, Marta Grdeń, Krzysztof Adamek, Bartłomiej Cagara, Tomasz Nowak, Joanna Rybak, Beata Trybuła i Joanna Wójcik. Towarzyszyli im aktorzy z ATD im. J. Żmudy, Teatru Blagier oraz Teatru AD HOC: Ewa Krukowska, Alicja Bizoń, Piotr Stefaniak i Wioletta Hartleb. Fragmenty wypowiadane przez głównego bohatera - Gustawa - zostały przetłumaczone na język śląski przez Wojciecha Madeję, etnografa i propagatora kultury śląskiej. Całości towarzyszył muzyczny akompaniament Edwarda Horoszki (akordeon) oraz Agaty Szozdy (skrzypce).

Koncert na finał

Zwieńczeniem wieczoru był koncert mikołajkowy, podczas którego zabrzmiały świąteczne utwory w wykonaniu Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej, zespołu Pałacyk Michla oraz zaproszonych solistów. Nastrojowe melodie wypełniły muzealne sale, tworząc atmosferę, która udzielała się wszystkim obecnym. Wspólny wigilijny poczęstunek stał się naturalnym dopełnieniem tego wyjątkowego wydarzenia.

„Święta bez granic” udowodniły, że połączenie tradycji, kreatywności i rodzinnej atmosfery może stworzyć wydarzenie, które nie tylko bawi, lecz także integruje i przypomina o najważniejszych wartościach. Organizatorzy serdecznie podziękowali wszystkim gościom za obecność i wspólne kolędowanie.