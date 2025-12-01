„Święta bez granic” – europejskie tradycje w Muzeum COP już 7 grudnia!

Mikołajowa strefa dla najmłodszych (14.00–17.00)

W programie m.in. warsztaty świąteczne, ozdabianie aniołków nawiązujących do europejskich tradycji, dekorowanie bombek, tworzenie kartek inspirowanych krajami UE, wspólne ubieranie choinki, a także degustacja świątecznych smakołyków. Dzieci spotkają Mikołaja i elfkę, będą mogły zrobić pamiątkowe zdjęcia oraz spróbować swoich sił w karaoke.

16.00 – Konkurs familijny

Rodzinny quiz o europejskich tradycjach mikołajkowych i świątecznych. Na zwycięzców czekają nagrody. Zapisy prowadzone są online: www.quizspotter.com/mikolaj .

17.00 – „Przy wigilijnym stole”

Czytanie performatywne o przedwojennej Stalowej Woli. Wystąpią pracownicy muzeum oraz zaproszeni goście.

18.00 – Koncert mikołajkowy

Wystąpi Nađańska Orkiestra Kameralna, Pałacowy Michał oraz soliści, prezentując polskie i zagraniczne utwory bożonarodzeniowe. Po koncercie – poczęstunek z potraw wigilijnych.

Wstęp na wydarzenie kosztuje symboliczne 1 zł.

To świetna okazja, aby poczuć europejski klimat świąt, spędzić czas z rodziną i odkryć przedwojenne tradycje Stalowej Woli.