Stalowa Wola 1 grudnia 2025

„Święta bez granic” – europejskie tradycje w Muzeum COP już 7 grudnia!

Już w sobotę, 7 grudnia 2025 roku, Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego zaprasza mieszkańców regionu na wyjątkowe wydarzenie świąteczne pod hasłem „Święta bez granic. Europejskie tradycje w twórczej odsłonie”. W godzinach 14.00–19.00 na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji inspirowanych bożonarodzeniowymi zwyczajami z różnych krajów Europy.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Mikołajowa strefa dla najmłodszych (14.00–17.00)
W programie m.in. warsztaty świąteczne, ozdabianie aniołków nawiązujących do europejskich tradycji, dekorowanie bombek, tworzenie kartek inspirowanych krajami UE, wspólne ubieranie choinki, a także degustacja świątecznych smakołyków. Dzieci spotkają Mikołaja i elfkę, będą mogły zrobić pamiątkowe zdjęcia oraz spróbować swoich sił w karaoke.

16.00 – Konkurs familijny
Rodzinny quiz o europejskich tradycjach mikołajkowych i świątecznych. Na zwycięzców czekają nagrody. Zapisy prowadzone są online: www.quizspotter.com/mikolaj.

17.00 – „Przy wigilijnym stole”
Czytanie performatywne o przedwojennej Stalowej Woli. Wystąpią pracownicy muzeum oraz zaproszeni goście.

18.00 – Koncert mikołajkowy
Wystąpi Nađańska Orkiestra Kameralna, Pałacowy Michał oraz soliści, prezentując polskie i zagraniczne utwory bożonarodzeniowe. Po koncercie – poczęstunek z potraw wigilijnych.

Wstęp na wydarzenie kosztuje symboliczne 1 zł.

To świetna okazja, aby poczuć europejski klimat świąt, spędzić czas z rodziną i odkryć przedwojenne tradycje Stalowej Woli.

