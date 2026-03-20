20 marca 2026

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

20 marca obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. To świetna okazja, by przypomnieć, jak ważna jest codzienna higiena zębów, regularne wizyty u dentysty i profilaktyka chorób jamy ustnej. Zdrowe zęby to nie tylko piękny uśmiech, ale też inwestycja w zdrowie całego organizmu.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

W jamie ustnej człowieka żyje ponad 700 gatunków bakterii. Większość jest nieszkodliwa, ale część może powodować próchnicę lub choroby dziąseł. Dlatego regularne mycie zębów, nitkowanie przestrzeni międzyzębowych i wizyty kontrolne u stomatologa mają ogromne znaczenie.

Co oferuje NFZ?
Każdy pacjent z ubezpieczeniem zdrowotnym może korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Nie potrzebujesz skierowania – wystarczy zgłosić się do dentysty lub poradni mającej umowę z NFZ. W ramach ubezpieczenia można m.in.:

  • leczyć ból zęba

  • zakładać plomby (różne rodzaje w zależności od wieku i lokalizacji zęba)

  • wykonywać leczenie kanałowe

  • korzystać z zabiegów profilaktycznych, np. lakierowania i usuwania kamienia nazębnego

  • wykonywać protezy (częściowe lub całkowite)

  • przeprowadzać zdjęcia rentgenowskie i kontrole stomatologiczne

Dzieci i młodzież do 18. roku życia mają dodatkowo dostęp do szerszego zakresu usług, w tym lakowania zębów szóstych, regularnego lakierowania wszystkich zębów, profilaktycznych przeglądów w różnych miesiącach życia i leczenia ortodontycznego aparatami ruchomymi do 12 lat.

Dlaczego warto dbać o zęby?
Stan jamy ustnej wpływa na cały organizm. Próchnica czy choroby dziąseł mogą prowadzić do problemów z sercem, nerkami, stawami czy cukrzycą. Nieleczone infekcje w jamie ustnej to źródło bakterii i stanów zapalnych, które obciążają organizm i pogarszają odporność.

Dzieci w centrum uwagi NFZ
Podkarpacki NFZ stawia szczególny nacisk na opiekę stomatologiczną dla dzieci. Dentobusy docierają do mniejszych miejscowości, a w 2025 r. skorzystało z nich kilka tysięcy młodych pacjentów. Szkoły również zapewniają stałą opiekę dentystyczną do końca szkoły średniej.

Statystyki leczenia w Podkarpaciu
W 2025 r. Podkarpacki NFZ przeznaczył niemal 239 mln zł na leczenie stomatologiczne. W ramach ubezpieczenia wykonano m.in.:

  • ponad 297 tys. badań bez leczenia

  • 24 tys. zdjęć RTG

  • 126 tys. znieczuleń

  • lakierowanie i usuwanie kamienia u ponad 180 tys. pacjentów

  • leczenie i odbudowę ponad 700 tys. zębów

  • leczenie kanałowe ok. 7,5 tys. zębów

  • ponad 4,5 tys. aparatów ortodontycznych

  • prawie 32 tys. protez zębowych

Podsumowanie
Nie czekaj na ból! Regularne wizyty u stomatologa i korzystanie z przysługujących świadczeń NFZ to prosty sposób na zdrowy uśmiech i ochronę całego organizmu. Sprawdź listę gabinetów z kontraktem NFZ w Twojej okolicy i umów się na kontrolę już dziś.

