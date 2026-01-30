Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
0.0 / 5
30 stycznia 2026

Światowy Dzień Zaniedbanych Chorób Tropikalnych

Podkarpacki NFZ konsekwentnie stawia na profilaktykę i edukację zdrowotną pacjentów. Celem prowadzonych działań jest obalanie mitów, wyjaśnianie wątpliwości i prezentowanie sprawdzonych rozwiązań, które realnie wpływają na zdrowie i jakość życia. W ramach cyklu „Dziś jest dzień…” instytucja przybliża ważne zagadnienia zdrowotne, istotne również dla mieszkańców Podkarpacia. Jednym z nich jest Światowy Dzień Zaniedbanych Chorób Tropikalnych, obchodzony 30 stycznia.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

NTD – tajemniczy skrót, realne zagrożenie

Światowy Dzień Zaniedbanych Chorób Tropikalnych (Neglected Tropical Diseases, NTDs) został ustanowiony, aby zwrócić uwagę na problem chorób dotykających przede wszystkim najuboższe społeczności świata. Od 2021 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ich zwalczania oraz wsparcie dla około 1,5 miliarda ludzi, którzy na nie cierpią. Choroby te nie tylko zagrażają zdrowiu i życiu, ale również pogłębiają ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Przesłanie dr Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, dyrektora generalnego WHO, przygotowane z okazji tego dnia, dostępne jest na stronie internetowej WHO.

Czym są choroby tropikalne?

Choroby tropikalne to grupa schorzeń, które występują głównie w krajach o klimacie tropikalnym. Jednak – jak podkreślają eksperci – zmiany klimatyczne oraz rosnąca mobilność ludzi sprawiają, że granice geograficzne przestają mieć znaczenie. Choroby te mogą pojawiać się również w innych strefach klimatycznych, w tym w Europie.

Do najbardziej znanych należą m.in. trąd, malaria, cholera, dżuma czy ebola. Istnieje jednak wiele mniej rozpoznawalnych, takich jak ameboza, leiszmanioza, dur brzuszny, riketsjozy czy schistosomatoza. Wszystkie są groźne, a rzetelne informacje dotyczące objawów, dróg zakażenia, szczepień i leczenia dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Mobilny świat – nowe wyzwania zdrowotne

Jak zaznacza lek. Janusz Kaliszczak, specjalista chorób zakaźnych i epidemiologii, pediatra oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, choroby tropikalne od zawsze stanowiły ogromne zagrożenie:

„Choroby tropikalne zawsze stanowiły ogromne zagrożenie i pociągały nieprzebrane liczby ofiar – kiedyś bardzo niebezpieczne dla tubylców, podróżników, odkrywców, marynarzy – Ale obecnie globalnie ludzie zrobili się „mobilni” i gwałtowny wzrost tej mobilności przyniósł nowe zagrożenia dla całej cywilizacji. Zagrożenia związane z podróżami, z penetrowaniem terenów endemicznego występowania chorób tropikalnych, związane z migracjami na niespotykaną dotychczas skalę z np. Afryki, Azji”.

Ekspert podkreśla, że dla krajów strefy tropikalnej choroby te są dramatem milionów ludzi, często pozbawionych dostępu do skutecznych terapii:

„Często choroby nie mające skutecznych leków czy schematów terapii, bo nie są w zainteresowaniu koncernów farmaceutycznych. A dla nas są także ryzykiem, ryzykiem związanym z możliwym wywleczeniem z ich ognisk endemicznych w świat, np. do Europy”.

Szczególnie narażone są miejsca, w których krzyżują się drogi podróżnych:

„Na lotniskach, w samolotach, w innych miejscach publicznych, krzyżują się drogi zwykłych podróżnych i tych po tropikalnych wojażach – Zagrożeniem są osoby zakażone, też jeszcze bezobjawowe czy też tzw. nosiciele. Zagrożone są grupy pracowników ochrony zdrowia, ośrodków dla uchodźców, funkcjonariuszy służb granicznych, celników, przewoźników etc.”

Lekarz zwraca również uwagę na trudności diagnostyczne:

„Trzeba pamiętać, że im rzadsza choroba, z obcych regionów geograficznych, tym więcej może stworzyć problemów – w rozpoznaniu, diagnostyce, różnicowaniu i leczeniu. Tu ogromne znaczenie ma świadomość tego typu zagrożeń – edukacja przed wyjazdami, o miejscu i trasie podróży, profilaktyki przed i w trakcie wyjazdu – a po powrocie – niebezpieczeństw nie tylko dla podróżnika, ale także jego rodziny, współpracowników, sąsiadów etc.”

Kluczowy jest również dokładny wywiad medyczny:

„Wywiad jest kluczowym kierunkiem właściwej diagnostyki i możliwego leczenia. Informacja dla lekarzy o niedawnym pobycie w tropiku lub o kontakcie z osobą po przyjeździe z tropików, może uratować zdrowie i życie”.

Jak obrazowo dodaje ekspert:

„W moim gabinecie – mówi lek. Janusz Kaliszczak, prawie od 30 lat wisi w ramce na ścianie cytat z „humoru zeszytów szkolnych”: „Większość chorób roznoszą muchy i marynarze” – Żart ? Chyba nie do końca (…) Każdy może być teraz takim symbolicznym marynarzem. A muchy, czy inne komary są wszędzie”.

Podkarpacie też nie jest wolne od zagrożeń

Choć Podkarpacie nie leży w strefie tropikalnej, problem chorób tropikalnych dotyczy również mieszkańców regionu. Wynika to m.in. z zagranicznych wyjazdów turystycznych oraz kontaktów z osobami wracającymi z krajów o endemicznym występowaniu tych chorób.

Jak podkreśla Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ:

„Przeanalizowaliśmy kilka chorób tropikalnych w ciągu ostatnich 5 lat i okazuje się, że dotyczą one również mieszkańców Podkarpacia”.

Dane NFZ pokazują, że w regionie odnotowano przypadki lub podejrzenia m.in.:

  • cholery – 63 pacjentów,

  • dżumy – 1 pacjent,

  • duru brzusznego – 2 przypadki,

  • gorączki krwotocznej – 8 przypadków,

  • choroby wywołanej przez wirus Ebola lub Marburg – 1 przypadek,

  • ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu A – 122 pacjentów,

  • malarii – 19 przypadków,

  • leiszmaniozy – 6 przypadków,

  • trypanosomatozy afrykańskiej – 2 przypadki,

  • choroby Chagasa – 16 pacjentów.

Światowy Dzień Zaniedbanych Chorób Tropikalnych to przypomnienie, że w globalnym świecie zdrowie nie zna granic, a świadomość, profilaktyka i szybka reakcja mogą mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Obowiązkowe czujki czadu i dymu
Stalowa Wola
Obowiązkowe czujki czadu i dymu
Nowy sprzęt dla służb ratowniczych w Gminie Bojanów
Bojanów
Nowy sprzęt dla służb ratowniczych w Gminie Bojanów
Biblioteczna Baza Robotów - kreatywne ferie w MBP
Stalowa Wola
Biblioteczna Baza Robotów - kreatywne ferie w MBP
Zimowe pikniki rodzinne w Bibliotece Głównej
Stalowa Wola
Zimowe pikniki rodzinne w Bibliotece Głównej
Mieszkańcy Kępia Zaleszańskiego pytają o nocne prace na kolei
Zaleszany
Mieszkańcy Kępia Zaleszańskiego pytają o nocne prace na kolei
Nowy sprzęt dla jednostek OSP w gminie Radomyśl nad Sanem
Radomyśl nad Sanem
Nowy sprzęt dla jednostek OSP w gminie Radomyśl nad Sanem
Kolędy w Radomyślu zabrzmiały pełną mocą orkiestr dętych
Radomyśl nad Sanem
Kolędy w Radomyślu zabrzmiały pełną mocą orkiestr dętych
Bal Seniora w Radomyślu
Radomyśl nad Sanem
Bal Seniora w Radomyślu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu