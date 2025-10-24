Światowy Dzień Walki z Otyłością. Zadbaj o zdrowie zanim będzie za późno

24 października obchodzimy Światowy Dzień Walki z Otyłością - choroby przewlekłej, która zwiększa ryzyko cukrzycy, chorób serca czy nowotworów. Specjaliści podkreślają, że otyłość to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia i stylu życia. Kluczowe znaczenie ma profilaktyka: zdrowa dieta, aktywność fizyczna i dbanie o równowagę psychiczną.

- Otyłość wymaga takiego samego kompleksowego podejścia jak inne schorzenia przewlekłe - mówi Izabela Nowicka, dietetyk kliniczny z gabinetu Wymiar Zdrowia w Rzeszowie. - Często potrzebna jest współpraca lekarza rodzinnego, dietetyka, fizjoterapeuty, diabetologa czy kardiologa. Tylko takie wielodyscyplinarne podejście daje szansę na trwałą poprawę zdrowia.

Warto reagować już przy pierwszych sygnałach. Może to być trudność w dopięciu ulubionych ubrań, zwiększenie obwodu talii czy subtelny wzrost masy ciała. - Nie chodzi tylko o kilogramy, ale o proporcję tkanki tłuszczowej do mięśniowej - dodaje Izabela Nowicka. - Nawet osoby z prawidłowym BMI mogą mieć nadmiar tłuszczu trzewnego, co zwiększa ryzyko powikłań metabolicznych.

Jednym z najprostszych badań profilaktycznych jest analiza składu ciała. Bezbolesne i szybkie, pozwala sprawdzić ilość tłuszczu w organizmie i stopień otłuszczenia narządów wewnętrznych. To ważniejsza informacja niż sama waga.

Profilaktyka zaczyna się od świadomości - wizyta u dietetyka nie musi oznaczać restrykcyjnej diety. - To przede wszystkim rozmowa o codziennych nawykach i stylu życia - podkreśla Nowicka. - Już wtedy można wprowadzić drobne zmiany, które skutecznie zapobiegają rozwojowi choroby.

Bezpłatne badania w Podkarpackim NFZ

Podkarpacki NFZ udostępnia kioski profilaktyczne, w których każdy może sprawdzić podstawowe wskaźniki zdrowia: wagę, BMI, procent tkanki tłuszczowej czy ciśnienie krwi. Wyniki można od razu omówić z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia. Kioski są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niedowidzących.

- Otyłość można skutecznie zapobiegać - wystarczy pierwszy krok: zainteresować się swoim zdrowiem, zrobić badanie składu ciała i przyjrzeć się swoim nawykom żywieniowym - zachęca Izabela Nowicka.