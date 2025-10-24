Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
24 października 2025

Światowy Dzień Walki z Otyłością. Zadbaj o zdrowie zanim będzie za późno

Podkarpacki NFZ stawia na profilaktykę i zdrowie mieszkańców. Chce obalać mity, rozwiewać wątpliwości i pokazywać sprawdzone sposoby, które naprawdę pomagają. W ramach cyklu „Dziś jest dzień…” przypominamy o tym, jak ważne jest wczesne wykrywanie chorób i regularne dbanie o siebie.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

24 października obchodzimy Światowy Dzień Walki z Otyłością - choroby przewlekłej, która zwiększa ryzyko cukrzycy, chorób serca czy nowotworów. Specjaliści podkreślają, że otyłość to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia i stylu życia. Kluczowe znaczenie ma profilaktyka: zdrowa dieta, aktywność fizyczna i dbanie o równowagę psychiczną.

- Otyłość wymaga takiego samego kompleksowego podejścia jak inne schorzenia przewlekłe - mówi Izabela Nowicka, dietetyk kliniczny z gabinetu Wymiar Zdrowia w Rzeszowie. - Często potrzebna jest współpraca lekarza rodzinnego, dietetyka, fizjoterapeuty, diabetologa czy kardiologa. Tylko takie wielodyscyplinarne podejście daje szansę na trwałą poprawę zdrowia.

Warto reagować już przy pierwszych sygnałach. Może to być trudność w dopięciu ulubionych ubrań, zwiększenie obwodu talii czy subtelny wzrost masy ciała. - Nie chodzi tylko o kilogramy, ale o proporcję tkanki tłuszczowej do mięśniowej - dodaje Izabela Nowicka. - Nawet osoby z prawidłowym BMI mogą mieć nadmiar tłuszczu trzewnego, co zwiększa ryzyko powikłań metabolicznych.

Jednym z najprostszych badań profilaktycznych jest analiza składu ciała. Bezbolesne i szybkie, pozwala sprawdzić ilość tłuszczu w organizmie i stopień otłuszczenia narządów wewnętrznych. To ważniejsza informacja niż sama waga.

Profilaktyka zaczyna się od świadomości - wizyta u dietetyka nie musi oznaczać restrykcyjnej diety. - To przede wszystkim rozmowa o codziennych nawykach i stylu życia - podkreśla Nowicka. - Już wtedy można wprowadzić drobne zmiany, które skutecznie zapobiegają rozwojowi choroby.

Bezpłatne badania w Podkarpackim NFZ

Podkarpacki NFZ udostępnia kioski profilaktyczne, w których każdy może sprawdzić podstawowe wskaźniki zdrowia: wagę, BMI, procent tkanki tłuszczowej czy ciśnienie krwi. Wyniki można od razu omówić z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia. Kioski są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, w tym niedowidzących.

- Otyłość można skutecznie zapobiegać - wystarczy pierwszy krok: zainteresować się swoim zdrowiem, zrobić badanie składu ciała i przyjrzeć się swoim nawykom żywieniowym - zachęca Izabela Nowicka.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
W ten weekend śpimy godzinę dłużej! Zmiana czasu na zimowy
W ten weekend śpimy godzinę dłużej! Zmiana czasu na zimowy
Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w Kopkach
Rudnik nad Sanem
Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w Kopkach
Ulanów inwestuje w bezpieczeństwo cyfrowe
Ulanów
Ulanów inwestuje w bezpieczeństwo cyfrowe
Pomóżmy rodzinie, która straciła wszystko w pożarze
Pysznica
Pomóżmy rodzinie, która straciła wszystko w pożarze
Nowy bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem
Rudnik nad Sanem
Nowy bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem
Wszystko jest darem
Stalowa Wola
Wszystko jest darem
Kamień węgielny pod kuźnię talentów. Powstaje Centrum Sportów Młodzieżowych
Stalowa Wola
Kamień węgielny pod kuźnię talentów. Powstaje Centrum Sportów Młodzieżowych
Jakub Stefaniak z Niska stypendystą programu „Nie zagubić talentu”
Nisko
Jakub Stefaniak z Niska stypendystą programu „Nie zagubić talentu”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu