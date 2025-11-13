Światło i emocje na płótnie - spotkanie ze sztuką Elżbiety Marii Sawickiej

Elżbieta Maria Sawicka, urodzona w Stalowej Woli, jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu oraz Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Od lat związana z działalnością kulturalną w regionie, obecnie pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszowie jako instruktor plastyki i teatru.

Tworzy w autorskim nurcie „Art Of New Energy” - malarstwie olejnym, które poprzez kolor, światło i strukturę ma wywoływać pozytywne emocje i poprawiać samopoczucie odbiorcy. Jej prace prezentowane były na licznych wystawach w kraju i za granicą, a także publikowane w prasie artystycznej.