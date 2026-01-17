Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recital fortepianowy
5.0 / 5
Stalowa Wola 17 stycznia 2026

Świąteczno-Noworoczny Pokaz Szkoły Tańca Just Dance w MDK

Magia świąt, blask Nowego Roku i taniec pełen emocji – tak zapowiada się Świąteczno-Noworoczny Pokaz Szkoły Tańca Just Dance, który odbędzie się 21 stycznia 2026 roku o godz. 18.00 w Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Na scenie zaprezentują się tancerze oraz trenerzy Szkoła Tańca Just Dance, przygotowując specjalne choreografie i taneczne aranżacje utrzymane w wyjątkowym, świątecznym klimacie. Będzie to wieczór pełen radości, wzruszeń i energii, który pozwoli na chwilę oderwać się od codzienności i wspólnie celebrować początek nowego roku.

Data wydarzenia nie jest przypadkowa. 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a dzień później – Dzień Dziadka. Organizatorzy zachęcają, by zaprosić babcie i dziadków i spędzić z nimi ten szczególny, taneczny wieczór. To doskonała okazja do rodzinnego wyjścia i wspólnego przeżywania artystycznych emocji.

Świąteczno-Noworoczny Pokaz Szkoły Tańca Just Dance zapowiada się jako wydarzenie nastrojowe, pełne ciepła i pięknych chwil – idealne na zimowy wieczór w Stalowej Woli.

Bilety w cenie 30 zł można kupić:

To propozycja nie tylko dla miłośników tańca, ale dla całych rodzin – warto zarezerwować ten wieczór w kalendarzu. 

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Pożar poddasza przy ulicy Zielonej w Rozwadowie
Stalowa Wola
Pożar poddasza przy ulicy Zielonej w Rozwadowie
34. Finał WOŚP w Stalowej Woli. Bieg, marsz, muzyka i pomaganie w genach
Stalowa Wola
34. Finał WOŚP w Stalowej Woli. Bieg, marsz, muzyka i pomaganie w genach
Zakończyło się głosowanie w 54. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2025.
Stalowa Wola
Zakończyło się głosowanie w 54. Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli w roku 2025.
XIX Konkurs Chopinowski – kronika emocji. Spotkanie autorskie i recital w MDK
Stalowa Wola
XIX Konkurs Chopinowski – kronika emocji. Spotkanie autorskie i recital w MDK
Sympatyczni Nisko jadą do Zarzecza. Po zwycięstwo!
Stalowa Wola
Sympatyczni Nisko jadą do Zarzecza. Po zwycięstwo!
Turniej Karate o Puchar Burmistrza Polskiej Stolicy Wikliny
Stalowa Wola
Turniej Karate o Puchar Burmistrza Polskiej Stolicy Wikliny
Koncert Noworoczny w Rudniku nad Sanem. Muzyczne spotkanie z młodymi talentami
Rudnik nad Sanem
Koncert Noworoczny w Rudniku nad Sanem. Muzyczne spotkanie z młodymi talentami
Życie wkroczyło do Ogrodowego
Stalowa Wola
Życie wkroczyło do Ogrodowego
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu