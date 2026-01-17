Świąteczno-Noworoczny Pokaz Szkoły Tańca Just Dance w MDK

Na scenie zaprezentują się tancerze oraz trenerzy Szkoła Tańca Just Dance, przygotowując specjalne choreografie i taneczne aranżacje utrzymane w wyjątkowym, świątecznym klimacie. Będzie to wieczór pełen radości, wzruszeń i energii, który pozwoli na chwilę oderwać się od codzienności i wspólnie celebrować początek nowego roku.

Data wydarzenia nie jest przypadkowa. 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a dzień później – Dzień Dziadka. Organizatorzy zachęcają, by zaprosić babcie i dziadków i spędzić z nimi ten szczególny, taneczny wieczór. To doskonała okazja do rodzinnego wyjścia i wspólnego przeżywania artystycznych emocji.

Świąteczno-Noworoczny Pokaz Szkoły Tańca Just Dance zapowiada się jako wydarzenie nastrojowe, pełne ciepła i pięknych chwil – idealne na zimowy wieczór w Stalowej Woli.

Bilety w cenie 30 zł można kupić:

w dniu wydarzenia w kasie MDK

online pod linkiem: 👉 https://mdkstalowawola.bilety24.pl/kup-bilety/?id=867371

To propozycja nie tylko dla miłośników tańca, ale dla całych rodzin – warto zarezerwować ten wieczór w kalendarzu.