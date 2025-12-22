Świąteczne wyjazdy? Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu

Policja przypomina, że w okresie świątecznym warto szczególnie zadbać o swoje mienie. Dotyczy to zarówno mieszkań w blokach, jak i domów jednorodzinnych.

Mieszkanie w bloku warto wyposażyć w solidne, atestowane zamki patentowe, zabezpieczenia przeciwwyważeniowe oraz - jeśli to możliwe - system alarmowy.

W przypadku domów jednorodzinnych ważne jest zastosowanie rolet antywłamaniowych lub zabezpieczenie okien, zwłaszcza tych znajdujących się z tyłu budynku oraz w piwnicach. Należy pamiętać także o drzwiach garażowych i pomieszczeniach gospodarczych, przez które łatwo dostać się do wnętrza domu. Dodatkowym zabezpieczeniem może być odpowiednie oświetlenie terenu wokół posesji - złodzieje nie lubią światła. Skutecznym rozwiązaniem bywa również system alarmowy, monitoring, a nawet pies stróżujący, który swoim zachowaniem może odstraszyć intruza.

Przed wyjściem z domu warto zachować ostrożność i dyskrecję. Policja apeluje, by nie informować w mediach społecznościowych o planach wyjazdowych ani nie publikować zdjęć w trakcie nieobecności - lepiej zrobić to po powrocie. Należy dokładnie zamknąć wszystkie okna i drzwi, także te prowadzące do piwnic czy pomieszczeń gospodarczych. Kluczy nie wolno zostawiać w „oczywistych” miejscach, takich jak wycieraczka czy doniczka na parapecie.

Dobrym pomysłem jest również pozostawienie zapalonego światła w jednym z pomieszczeń, zaciągnięcie zasłon lub opuszczenie żaluzji, co może stworzyć pozory obecności domowników. Warto unikać przechowywania w domu większych sum pieniędzy, a cenne przedmioty - na czas dłuższego wyjazdu - powierzyć osobom zaufanym lub zdeponować w banku. Dodatkowo zaleca się spisanie numerów seryjnych wartościowego sprzętu i jego trwałe oznakowanie.

Policja przypomina, że nawet najlepsze zabezpieczenia nie dają stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. Jeśli jednak dojdzie do włamania, należy niezwłocznie powiadomić Policję, nie dotykać przedmiotów, nie sprzątać i nie próbować samodzielnie ustalać strat - takie działania mogą zatrzeć ślady.

Warto również porozmawiać z sąsiadami i ustalić zasady tzw. sąsiedzkiej czujności. Wzajemna uwaga i reagowanie na podejrzane sytuacje mogą skutecznie pomóc w zapobieganiu przestępstwom.