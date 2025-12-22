Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
23 grudnia 2025

Świąteczne wyjazdy? Zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu

W Wigilię wiele rodzin wyrusza w drogę do bliskich lub planuje kilkudniowe świąteczne wyjazdy. To czas radości i spotkań, ale także okres, w którym nasze domy i mieszkania często pozostają bez opieki. Niestety, właśnie wtedy uaktywniają się złodzieje. Odpowiednie zabezpieczenia i przestrzeganie kilku podstawowych zasad mogą znacząco zmniejszyć ryzyko włamania.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Policja przypomina, że w okresie świątecznym warto szczególnie zadbać o swoje mienie. Dotyczy to zarówno mieszkań w blokach, jak i domów jednorodzinnych.

Mieszkanie w bloku warto wyposażyć w solidne, atestowane zamki patentowe, zabezpieczenia przeciwwyważeniowe oraz - jeśli to możliwe - system alarmowy.

W przypadku domów jednorodzinnych ważne jest zastosowanie rolet antywłamaniowych lub zabezpieczenie okien, zwłaszcza tych znajdujących się z tyłu budynku oraz w piwnicach. Należy pamiętać także o drzwiach garażowych i pomieszczeniach gospodarczych, przez które łatwo dostać się do wnętrza domu. Dodatkowym zabezpieczeniem może być odpowiednie oświetlenie terenu wokół posesji - złodzieje nie lubią światła. Skutecznym rozwiązaniem bywa również system alarmowy, monitoring, a nawet pies stróżujący, który swoim zachowaniem może odstraszyć intruza.

Przed wyjściem z domu warto zachować ostrożność i dyskrecję. Policja apeluje, by nie informować w mediach społecznościowych o planach wyjazdowych ani nie publikować zdjęć w trakcie nieobecności - lepiej zrobić to po powrocie. Należy dokładnie zamknąć wszystkie okna i drzwi, także te prowadzące do piwnic czy pomieszczeń gospodarczych. Kluczy nie wolno zostawiać w „oczywistych” miejscach, takich jak wycieraczka czy doniczka na parapecie.

Dobrym pomysłem jest również pozostawienie zapalonego światła w jednym z pomieszczeń, zaciągnięcie zasłon lub opuszczenie żaluzji, co może stworzyć pozory obecności domowników. Warto unikać przechowywania w domu większych sum pieniędzy, a cenne przedmioty - na czas dłuższego wyjazdu - powierzyć osobom zaufanym lub zdeponować w banku. Dodatkowo zaleca się spisanie numerów seryjnych wartościowego sprzętu i jego trwałe oznakowanie.

Policja przypomina, że nawet najlepsze zabezpieczenia nie dają stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. Jeśli jednak dojdzie do włamania, należy niezwłocznie powiadomić Policję, nie dotykać przedmiotów, nie sprzątać i nie próbować samodzielnie ustalać strat - takie działania mogą zatrzeć ślady.

Warto również porozmawiać z sąsiadami i ustalić zasady tzw. sąsiedzkiej czujności. Wzajemna uwaga i reagowanie na podejrzane sytuacje mogą skutecznie pomóc w zapobieganiu przestępstwom.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
RCEZ w Nisku ponownie włączyło się w akcję Szlachetna Paczka
Nisko
RCEZ w Nisku ponownie włączyło się w akcję Szlachetna Paczka
Policja i Straż Leśna kontrolują lasy i sprzedaż choinek
Stalowa Wola
Policja i Straż Leśna kontrolują lasy i sprzedaż choinek
Betlejemskie Światło Pokoju z przesłaniem jedności
Stalowa Wola
Betlejemskie Światło Pokoju z przesłaniem jedności
Spotkanie świąteczne i podsumowanie roku Koła AK w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Spotkanie świąteczne i podsumowanie roku Koła AK w Stalowej Woli
„LEGO – Mikołajkowe Cuda”. Konkurs rozstrzygnięty, prace można oglądać w VIVO!
Stalowa Wola
„LEGO – Mikołajkowe Cuda”. Konkurs rozstrzygnięty, prace można oglądać w VIVO!
Powiat Niżański uchwalił budżet na 2026 rok
Nisko
Powiat Niżański uchwalił budżet na 2026 rok
Spory o miliardowy budżet miasta. Prorozwojowy czy nierealny
Stalowa Wola
Spory o miliardowy budżet miasta. Prorozwojowy czy nierealny
Groźny pożar hali w Stalowej Woli opanowany. Trwa zabezpieczanie obiektu
Stalowa Wola
Groźny pożar hali w Stalowej Woli opanowany. Trwa zabezpieczanie obiektu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu