Świąteczne spotkanie w Dziennym Domu Senior+ w Stalowej Woli

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Monika Pachacz-Świderska, Przewodniczący Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia – radny Aleksander Kapuściński, dyrektor MOPS Piotr Pierścionek, Anna Sarzyńska-Więcław z MOPS oraz ks. Sylwester Szwajc – proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej, który poprowadził wspólną modlitwę i poświęcił pokarmy.

Spotkanie miało charakter rodzinny i pełen życzliwości. Nie zabrakło wspólnego śpiewu przy akompaniamencie gitary oraz rozmów przy świątecznym stole. Tradycja wielkanocnego śniadania w placówce jest od lat pielęgnowana i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród seniorów, jak i lokalnych władz.

Dla uczestników Domu Senior+ była to wyjątkowa okazja do integracji i wspólnego przeżywania radosnego okresu Wielkanocy. Jak podkreślają organizatorzy – to właśnie takie chwile pozostają w pamięci na długo.