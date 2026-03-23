Świąteczne rękodzieło i wspólna pasja - warsztaty w bibliotece

Spotkanie było okazją do wspólnego przygotowania się do nadchodzącej Wielkanocy, ale także do integracji i spędzenia czasu w rodzinnej, sąsiedzkiej atmosferze. Uczestnicy pracowali ramię w ramię, dzieląc się pomysłami i doświadczeniem.

Motywem przewodnim warsztatów było tworzenie naturalnych stroików świątecznych. Do dyspozycji uczestników przygotowano różnorodne materiały, w tym brzozowe gałązki, drewniane plastry oraz elementy dekoracyjne inspirowane naturą. Ważnym elementem kompozycji były również żywe rośliny, które podkreślały wiosenny charakter prac.

Międzypokoleniowa formuła wydarzenia sprzyjała wymianie doświadczeń - seniorzy dzielili się swoimi umiejętnościami, a najmłodsi wnosili świeże pomysły i kreatywność. Wspólna praca szybko przełamywała bariery, a jej efektem były oryginalne, ręcznie wykonane ozdoby.

Powstałe stroiki wyróżniały się różnorodnością i pomysłowością, a wiele z nich z pewnością ozdobi świąteczne stoły w domach mieszkańców Stalowa Wola.

Organizatorzy podkreślają, że tego typu inicjatywy pokazują, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji oraz budowanie więzi w lokalnej społeczności poprzez wspólne działania.

W realizację warsztatów włączyli się także partnerzy. Materiały w postaci drewnianych plastrów przekazało Nadleśnictwo Rozwadów, a wsparcia udzielił również lokalny stolarz Tomasz Żak.