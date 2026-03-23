Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Stalowa Wola 23 marca 2026

Świąteczne rękodzieło i wspólna pasja - warsztaty w bibliotece

W sobotę, 21 marca, Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli stała się miejscem pełnym świątecznej atmosfery i twórczej energii. Wszystko za sprawą Międzypokoleniowych Warsztatów Ozdób Świątecznych, które zgromadziły mieszkańców w różnym wieku - od dzieci po seniorów.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Spotkanie było okazją do wspólnego przygotowania się do nadchodzącej Wielkanocy, ale także do integracji i spędzenia czasu w rodzinnej, sąsiedzkiej atmosferze. Uczestnicy pracowali ramię w ramię, dzieląc się pomysłami i doświadczeniem.

Motywem przewodnim warsztatów było tworzenie naturalnych stroików świątecznych. Do dyspozycji uczestników przygotowano różnorodne materiały, w tym brzozowe gałązki, drewniane plastry oraz elementy dekoracyjne inspirowane naturą. Ważnym elementem kompozycji były również żywe rośliny, które podkreślały wiosenny charakter prac.

Międzypokoleniowa formuła wydarzenia sprzyjała wymianie doświadczeń - seniorzy dzielili się swoimi umiejętnościami, a najmłodsi wnosili świeże pomysły i kreatywność. Wspólna praca szybko przełamywała bariery, a jej efektem były oryginalne, ręcznie wykonane ozdoby.

Powstałe stroiki wyróżniały się różnorodnością i pomysłowością, a wiele z nich z pewnością ozdobi świąteczne stoły w domach mieszkańców Stalowa Wola.

Organizatorzy podkreślają, że tego typu inicjatywy pokazują, jak ważne jest pielęgnowanie tradycji oraz budowanie więzi w lokalnej społeczności poprzez wspólne działania.

W realizację warsztatów włączyli się także partnerzy. Materiały w postaci drewnianych plastrów przekazało Nadleśnictwo Rozwadów, a wsparcia udzielił również lokalny stolarz Tomasz Żak.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nowoczesna nauka i przestrzeń dla wszystkich uczniów w PSP nr 3
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu