Świąteczne odwiedziny u kombatantów

Tuż przed Wielkanocą w Stalowej Woli odbyły się wyjątkowe spotkania z osobami, które przeżyły dramatyczne wydarzenia II wojny światowej. Przedstawiciele wojska, samorządu oraz organizacji społecznych odwiedzili lokalnych kombatantów, by osobiście podziękować im za ich poświęcenie i historię.

REKLAMA
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Delegacja, w której znaleźli się m.in. żołnierze 18. Pułku Saperów oraz przedstawiciele miasta i organizacji patriotycznych, spotkała się z kilkoma mieszkańcami Stalowej Woli mającymi za sobą trudne wojenne doświadczenia.

Wśród odwiedzonych byli m.in. Sybiracy, osoby represjonowane oraz uczestnicy działań Armii Krajowej. Każde ze spotkań było okazją do rozmowy i wysłuchania wspomnień, które wciąż pozostają żywe i poruszające.

- To ogromne wyróżnienie, że możemy otaczać opieką bohaterów również z naszej okolicy i osobiście wyrazić im wdzięczność za wysiłek oraz oddanie, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością - powiedziała Monika Pchacza-Świderska.

Odwiedziny odbyły się w ramach akcji „Rodacy - Bohaterom Wielkanocna Paczka dla stalowowolskiego Kombatanta”. Inicjatywa ma na celu nie tylko przekazanie świątecznych paczek, ale przede wszystkim okazanie pamięci i wsparcia osobom starszym, często samotnym.

W organizację wydarzenia zaangażowały się lokalne instytucje i organizacje, w tym Stowarzyszenie Odra Niemen Oddział Podkarpacki, środowiska kombatanckie oraz partnerzy z regionu.

Jak podkreślają organizatorzy, takie spotkania mają szczególne znaczenie. To nie tylko forma pomocy, ale przede wszystkim budowanie więzi międzypokoleniowej i przypomnienie, że historia wciąż żyje wśród mieszkańców miasta.

