Świąteczne chwile z Wesołą Gromadką

W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko dzieci i ich rodzice, ale również przedstawiciele lokalnych instytucji oraz firm wspierających inicjatywę.

Spotkanie rozpoczęły występy najmłodszych, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Nie zabrakło również tradycyjnej modlitwy i odczytania fragmentu Pisma Świętego, a dzielenie się opłatkiem stało się okazją do wzruszeń i serdecznych życzeń.

Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy. Na stołach królowały polskie smaki - aromatyczny barszcz z uszkami, pierogi, sałatki i domowe wypieki przygotowane przez społeczność Klubu „Wesoła Gromadka”.

W tym roku wigilia była również finałem akcji „Mikołajki z bajki”, która miała wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Od listopada najmłodsi przygotowywali listy do Mikołaja, w których dzielili się swoimi marzeniami i rysunkami. Prezenty - zabawki, gry, klocki i słodkości - czekały na dzieci podczas kulminacyjnego momentu spotkania.

Największą atrakcją wieczoru była wizyta Mikołaja. Dzieci otrzymały wymarzone prezenty, a dorośli drobne upominki, co wywołało mnóstwo radości i świątecznej euforii.

Spotkanie pokazało, że wspólne spędzanie czasu, dzielenie się życzliwością i małe gesty mają ogromną moc. To właśnie dzięki takim inicjatywom święta nabierają wyjątkowego, ciepłego charakteru, a lokalna społeczność zbliża się do siebie.