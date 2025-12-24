Miesięcznik
Stalowa Wola 24 grudnia 2025

Świąteczne chwile z Wesołą Gromadką

Sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli wypełniła się zapachem tradycyjnych potraw i dźwiękiem wspólnie śpiewanych kolęd podczas wyjątkowego spotkania wigilijnego zorganizowanego przez Klub „Wesoła Gromadka” dla dzieci, rodzin i lokalnej społeczności.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko dzieci i ich rodzice, ale również przedstawiciele lokalnych instytucji oraz firm wspierających inicjatywę.

Spotkanie rozpoczęły występy najmłodszych, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Nie zabrakło również tradycyjnej modlitwy i odczytania fragmentu Pisma Świętego, a dzielenie się opłatkiem stało się okazją do wzruszeń i serdecznych życzeń.

Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy. Na stołach królowały polskie smaki - aromatyczny barszcz z uszkami, pierogi, sałatki i domowe wypieki przygotowane przez społeczność Klubu „Wesoła Gromadka”.

W tym roku wigilia była również finałem akcji „Mikołajki z bajki”, która miała wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Od listopada najmłodsi przygotowywali listy do Mikołaja, w których dzielili się swoimi marzeniami i rysunkami. Prezenty - zabawki, gry, klocki i słodkości - czekały na dzieci podczas kulminacyjnego momentu spotkania.

Największą atrakcją wieczoru była wizyta Mikołaja. Dzieci otrzymały wymarzone prezenty, a dorośli drobne upominki, co wywołało mnóstwo radości i świątecznej euforii.

Spotkanie pokazało, że wspólne spędzanie czasu, dzielenie się życzliwością i małe gesty mają ogromną moc. To właśnie dzięki takim inicjatywom święta nabierają wyjątkowego, ciepłego charakteru, a lokalna społeczność zbliża się do siebie.

