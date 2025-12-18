Miesięcznik
Stalowa Wola 18 grudnia 2025

Świąteczna muzyka zabrzmi w Spółdzielczym Domu Kultury

Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza mieszkańców na wyjątkowy Koncert Świąteczny, który odbędzie się 20 grudnia o godz. 18. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zatrzymania się na chwilę w przedświątecznym pośpiechu i wprowadzenia się w atmosferę Bożego Narodzenia przy dźwiękach muzyki.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na scenie wystąpią Olivia Hausner i Kacper Jocek, a towarzyszyć im będą młodzi, utalentowani instrumentaliści. Publiczność usłyszy partie skrzypiec w wykonaniu Zuzanny Krawiec, Pauliny Misztal, Noemi Zarosy oraz Kingi Urbas, a przy fortepianie zasiądzie Dominik Boś. Repertuar koncertu obejmie utwory o świątecznym charakterze, pełne nastroju, ciepła i emocji.

Koncert odbędzie się w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. Wstęp na wydarzenie jest możliwy za zaproszeniami.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich miłośników muzyki i świątecznego klimatu do wspólnego przeżywania tego wyjątkowego wieczoru.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

