Świąteczna muzyka zabrzmi w Spółdzielczym Domu Kultury

Na scenie wystąpią Olivia Hausner i Kacper Jocek, a towarzyszyć im będą młodzi, utalentowani instrumentaliści. Publiczność usłyszy partie skrzypiec w wykonaniu Zuzanny Krawiec, Pauliny Misztal, Noemi Zarosy oraz Kingi Urbas, a przy fortepianie zasiądzie Dominik Boś. Repertuar koncertu obejmie utwory o świątecznym charakterze, pełne nastroju, ciepła i emocji.

Koncert odbędzie się w siedzibie Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli. Wstęp na wydarzenie jest możliwy za zaproszeniami.

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich miłośników muzyki i świątecznego klimatu do wspólnego przeżywania tego wyjątkowego wieczoru.