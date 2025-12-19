Świąteczna kreatywność w bibliotece. Powstały wyjątkowe choinki

Podczas warsztatów, prowadzonych przez bibliotekarki, uczestnicy wspólnie tworzyli efektowne minichoinki. Do ich wykonania wykorzystano tekturowe stożki oplatane jutowym sznurkiem, a następnie bogato zdobione bombkami, śnieżkami i gwiazdkami. Nie zabrakło również naturalnych akcentów, takich jak gałązki, szyszki czy kolorowe sznurki.

Dodatkowego blasku dekoracjom dodawały brokatowe elementy, wstążki oraz drobne ozdoby, dzięki którym każda choinka nabrała indywidualnego charakteru. Powstałe prace były różnorodne i oryginalne, co najlepiej oddawało pomysłowość i zaangażowanie uczestników.

Wykonane podczas warsztatów dekoracje z pewnością staną się wyjątkową ozdobą świątecznych stołów, ale przede wszystkim pozostaną pamiątką wspólnie spędzonego czasu. Spotkanie upłynęło w radosnej, rodzinnej atmosferze i było kolejnym dowodem na to, że biblioteka jest miejscem integrującym lokalną społeczność.