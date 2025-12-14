Miesięcznik
Stalowa Wola 14 grudnia 2025

Świąteczna atmosfera na rynku w Rozwadowie

W niedzielę, 14 grudnia, Rynek w Rozwadowie w Stalowej Woli wypełnił się świątecznym klimatem za sprawą Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wydarzenie przyciągnęło licznych mieszkańców miasta i okolic, którzy chętnie spędzali czas wśród dekoracji, zapachów świątecznych potraw i dźwięków kolęd.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na uczestników czekały stoiska z rękodziełem i artykułami świątecznymi, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło także atrakcji dla całych rodzin - zarówno najmłodsi, jak i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie. Jarmark stał się okazją do wspólnego spędzenia czasu, rozmów i przygotowań do nadchodzących świąt.

Ważnym elementem wydarzenia była oprawa artystyczna, która podkreślała bożonarodzeniowy charakter spotkania. Występy oraz animacje wprowadzały uczestników w radosny, zimowy nastrój i sprzyjały integracji lokalnej społeczności.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Rozwadowie po raz kolejny potwierdził, że tego typu inicjatywy cieszą się dużym zainteresowaniem i stanowią ważny punkt w kalendarzu wydarzeń kulturalnych miasta, łącząc tradycję z okazją do wspólnego świętowania.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

