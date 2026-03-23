Świąteczna atmosfera na Kiermaszu Wielkanocnym w Nisku

W niedzielę, 22 marca, na Dużych Plantach w Nisku odbył się Kiermasz Wielkanocny, który wprowadził mieszkańców w świąteczny nastrój. Wydarzenie przyciągnęło spore grono odwiedzających, choć miało raczej kameralny, rodzinny charakter.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dopisała pogoda - słoneczne, wiosenne popołudnie sprzyjało spacerom i odwiedzaniu stoisk. Na miejscu pojawiały się całe rodziny, które chętnie zatrzymywały się przy przygotowanych przez wystawców straganach.

Na kiermaszu nie brakowało rękodzieła i świątecznych ozdób. Wśród nich znalazły się tradycyjne pisanki, palmy wielkanocne, stroiki, a także różnorodne dekoracje - zarówno klasyczne, jak i bardziej nowoczesne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ręcznie wykonane koszyczki oraz drobne upominki.

Wydarzenie było okazją nie tylko do zakupów, ale również do spotkań i rozmów w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Wielu mieszkańców podkreślało, że takie inicjatywy pozwalają poczuć klimat zbliżających się świąt i spędzić czas w gronie najbliższych.

Kiermasz na Dużych Plantach pokazał, że nawet w mniejszej skali można stworzyć przyjemne i klimatyczne wydarzenie, które wpisuje się w lokalne tradycje i potrzeby mieszkańców.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nowoczesna nauka i przestrzeń dla wszystkich uczniów w PSP nr 3
Stalowa Wola
Nowoczesna nauka i przestrzeń dla wszystkich uczniów w PSP nr 3
Świąteczne rękodzieło i wspólna pasja - warsztaty w bibliotece
Stalowa Wola
Świąteczne rękodzieło i wspólna pasja - warsztaty w bibliotece
Sport, integracja i rywalizacja
Stalowa Wola
Sport, integracja i rywalizacja
Dzień Otwarty w Centrum Ginekologii i Profilaktyki Kobiet w Nisku
Nisko
Dzień Otwarty w Centrum Ginekologii i Profilaktyki Kobiet w Nisku
XVII Zdarzenia Teatralne w Stalowej Woli
Stalowa Wola
XVII Zdarzenia Teatralne w Stalowej Woli
Gmina Pysznica z dofinansowaniem na nową inwestycję drogową
Pysznica
Gmina Pysznica z dofinansowaniem na nową inwestycję drogową
Michał Śmielak w MBP: kryminały, majonez i Czytelnicy Roku 2025
Stalowa Wola
Michał Śmielak w MBP: kryminały, majonez i Czytelnicy Roku 2025
Powiat nagrodził liderów kultury i sportu
Stalowa Wola
Powiat nagrodził liderów kultury i sportu
