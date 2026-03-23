Świąteczna atmosfera na Kiermaszu Wielkanocnym w Nisku

Dopisała pogoda - słoneczne, wiosenne popołudnie sprzyjało spacerom i odwiedzaniu stoisk. Na miejscu pojawiały się całe rodziny, które chętnie zatrzymywały się przy przygotowanych przez wystawców straganach.

Na kiermaszu nie brakowało rękodzieła i świątecznych ozdób. Wśród nich znalazły się tradycyjne pisanki, palmy wielkanocne, stroiki, a także różnorodne dekoracje - zarówno klasyczne, jak i bardziej nowoczesne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ręcznie wykonane koszyczki oraz drobne upominki.

Wydarzenie było okazją nie tylko do zakupów, ale również do spotkań i rozmów w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Wielu mieszkańców podkreślało, że takie inicjatywy pozwalają poczuć klimat zbliżających się świąt i spędzić czas w gronie najbliższych.

Kiermasz na Dużych Plantach pokazał, że nawet w mniejszej skali można stworzyć przyjemne i klimatyczne wydarzenie, które wpisuje się w lokalne tradycje i potrzeby mieszkańców.