Świąteczna akcja w Pysznicy. Każdy może zostać Mikołajem

Pomysł jest prosty. Dzieci przygotują listy do Świętego Mikołaja, a osoby, które zechcą pomóc, będą mogły wybrać jeden z nich i kupić wskazany prezent. Nie trzeba więc zastanawiać się, co sprawiłoby dziecku radość - wystarczy spełnić jego konkretne życzenie.

Organizatorzy pomyśleli także o tych, którzy wolą pomóc w inny sposób. W wybranych placówkach na terenie gminy odbędzie się zbiórka słodyczy do świątecznych paczek. Przyjmowane będą wyłącznie produkty fabrycznie zapakowane, z aktualnym terminem przydatności do spożycia.

Prezenty i słodycze można przekazywać do 1 grudnia. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy, firmy, szkoły, przedszkola i lokalne instytucje.

Warto pamiętać, że akcja nie obejmuje zbiórki pieniędzy. Przyjmowane są tylko upominki i słodycze. Szczegóły dotyczące listów oraz miejsc przekazywania darów będą publikowane na oficjalnych kanałach informacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.

Akcję „Pysznicka Paczka 2026” organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy. Za jej koordynację odpowiadają Aneta Pelic i Marta Krajewska.