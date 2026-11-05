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Fot. Pixabay
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Pysznica 5 listopada 2026

Świąteczna akcja w Pysznicy. Każdy może zostać Mikołajem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy organizuje kolejną edycję świątecznej akcji „Zostań Mikołajem dziecięcych marzeń”. W tym roku mieszkańcy będą mogli spełnić życzenia 40 dzieci z terenu gminy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Pomysł jest prosty. Dzieci przygotują listy do Świętego Mikołaja, a osoby, które zechcą pomóc, będą mogły wybrać jeden z nich i kupić wskazany prezent. Nie trzeba więc zastanawiać się, co sprawiłoby dziecku radość - wystarczy spełnić jego konkretne życzenie.

Organizatorzy pomyśleli także o tych, którzy wolą pomóc w inny sposób. W wybranych placówkach na terenie gminy odbędzie się zbiórka słodyczy do świątecznych paczek. Przyjmowane będą wyłącznie produkty fabrycznie zapakowane, z aktualnym terminem przydatności do spożycia.

Prezenty i słodycze można przekazywać do 1 grudnia. Do udziału zaproszeni są mieszkańcy, firmy, szkoły, przedszkola i lokalne instytucje.

Warto pamiętać, że akcja nie obejmuje zbiórki pieniędzy. Przyjmowane są tylko upominki i słodycze. Szczegóły dotyczące listów oraz miejsc przekazywania darów będą publikowane na oficjalnych kanałach informacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy.

Akcję „Pysznicka Paczka 2026” organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy. Za jej koordynację odpowiadają Aneta Pelic i Marta Krajewska.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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