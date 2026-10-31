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Wśród laureatów XV edycji honorowej nagrody IPN „Świadek Historii" znalazł się Zbigniew Markut, prezes Koła Obwodu Nisko–Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
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31 października 2026

Świadkowie historii uhonorowani przez Instytut Pamięci Narodowej

27 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się XV gala wręczenia nagród i odznaczeń Instytutu Pamięci Narodowej. Uroczystość była okazją do uhonorowania osób i organizacji, które z zaangażowaniem pielęgnują pamięć o historii Polski, upamiętniają bohaterów narodowych oraz przekazują kolejnym pokoleniom wiedzę o przeszłości.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W imieniu zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. hab. Karola Polejowskiego nagrody i medale wręczył dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor rzeszowskiego oddziału IPN.

„Świadek Historii" – docenieni za zaangażowanie w pielęgnowanie pamięci

Wśród laureatów XV edycji honorowej nagrody IPN „Świadek Historii" znaleźli się przedstawiciele związani z działalnością na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i patriotycznego na Podkarpaciu.

Wyróżnienie otrzymał między innymi Zbigniew Markut, prezes Koła Obwodu Nisko–Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jego działalność wpisuje się w troskę o pamięć o żołnierzach Armii Krajowej i historii polskiego podziemia niepodległościowego.

Laureatem został również Krystian Fila, znany stalowowolskiej społeczności z działalności w Stowarzyszeniu Odra–Niemen, a także jako reżyser i organizator widowisk historycznych. Jest inicjatorem i współtwórcą poruszających inscenizacji oraz rekonstrukcji, które w atrakcyjny i sugestywny sposób przybliżają odbiorcom wydarzenia z przeszłości.

Nagroda „Świadek Historii" została ustanowiona przez prezesa IPN w 2009 roku. Przyznawana jest osobom, instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierania działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej Instytutu Pamięci Narodowej. Stanowi regionalne dopełnienie ogólnopolskiej nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej".

Medal „Reipublicae Memoriae Meritum" dla zasłużonych dla pamięci Rzeczypospolitej

Podczas uroczystości wręczono również medale „Reipublicae Memoriae Meritum", których łacińska nazwa oznacza zasługi dla pamięci Rzeczypospolitej.

Wśród osób uhonorowanych tym odznaczeniem znalazł się Janusz Skotnicki, prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Medal ustanowiony w 2015 roku przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jest przyznawany osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom za wybitne zasługi w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wspieranie IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Na awersie medalu widnieje orzeł z godła Polski z lat 1919–1927. Rewers zdobi słynne przesłanie: „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem", przypisywane Józefowi Piłsudskiemu. Słowa te podkreślają znaczenie historycznej świadomości i odpowiedzialności za przekazywanie dziedzictwa narodowego następnym pokoleniom.

Pamięć, która łączy pokolenia

Rzeszowska gala była wyrazem uznania dla ludzi, którzy poprzez działalność społeczną, edukacyjną i patriotyczną dbają o to, by historia Polski pozostawała żywa w świadomości kolejnych pokoleń.

Wyróżnienia przyznane przedstawicielom środowiska związanego ze Stalową Wolą i Podkarpaciem pokazują, jak ważną rolę w zachowaniu pamięci historycznej odgrywają lokalni działacze, społecznicy i organizatorzy przedsięwzięć patriotycznych. Ich praca pozwala nie tylko ocalić od zapomnienia wydarzenia i bohaterów przeszłości, ale także budować więź z historią oraz wzmacniać poczucie odpowiedzialności za narodowe dziedzictwo.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich odznaczonych i laureatów. Ich działalność przypomina, że pamięć o przeszłości jest wspólną odpowiedzialnością, a jej pielęgnowanie ma znaczenie dla przyszłych pokoleń.

Grażyna Bogacz

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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