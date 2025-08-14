Świadek powstrzymał nietrzeźwego kierowcę

Do zdarzenia doszło po godz. 19 na ul. Staszica. Z relacji świadka wynika, że kierowca toyoty zajechał mu drogę i uderzył w bariery łańcuchowe. Mieszkaniec podszedł do auta, wyczuwając od kierowcy alkohol. Kiedy mężczyzna próbował odjechać, świadek ruszył za nim, powiadamiając policję.

Na parkingu na ul. Staszica świadek zablokował toyotę, uniemożliwiając dalszą jazdę, a następnie zabrał kierowcy kluczyki. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili stan nietrzeźwości 62-latka, zatrzymali go w policyjnej izbie i zabezpieczyli samochód.

Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za swoje zachowanie może spędzić nawet do 3 lat w więzieniu.