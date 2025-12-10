Św. Mikołaj odwiedził dzieci na Placu Wolności w Nisku

Tradycyjne Mikołajki w Nisku przyciągnęły dziesiątki dzieci, które z radością brały udział w świątecznych atrakcjach. Mikołaj rozdawał prezenty, zachęcał do rozmów, śpiewania kolęd, recytowania wierszy i zabawy w zagadki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sanie ciągnięte przez renifery, w których święty schował niespodzianki dla maluchów.

Wokół Placu Wolności rozbłysły świąteczne iluminacje, a każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem. Tego samego wieczoru wspólnie z mieszkańcami rozświetlono choinkę na Dużych Plantach, dając sygnał, że w Nisku rozpoczął się świąteczny czas pełen radości i magii.

Mikołajki w Nisku po raz kolejny pokazały, że wspólne świętowanie przyciąga całe rodziny, łącząc najmłodszych i dorosłych w przedświątecznej atmosferze.