Nisko 10 grudnia 2025

Św. Mikołaj odwiedził dzieci na Placu Wolności w Nisku

W sobotni wieczór, 6 grudnia, Plac Wolności w Nisku zapełnił się najmłodszymi mieszkańcami i ich rodzicami, którzy przyszli spotkać długo wyczekiwanego gościa w czerwonym płaszczu - św. Mikołaja.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tradycyjne Mikołajki w Nisku przyciągnęły dziesiątki dzieci, które z radością brały udział w świątecznych atrakcjach. Mikołaj rozdawał prezenty, zachęcał do rozmów, śpiewania kolęd, recytowania wierszy i zabawy w zagadki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sanie ciągnięte przez renifery, w których święty schował niespodzianki dla maluchów.

Wokół Placu Wolności rozbłysły świąteczne iluminacje, a każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze św. Mikołajem. Tego samego wieczoru wspólnie z mieszkańcami rozświetlono choinkę na Dużych Plantach, dając sygnał, że w Nisku rozpoczął się świąteczny czas pełen radości i magii.

Mikołajki w Nisku po raz kolejny pokazały, że wspólne świętowanie przyciąga całe rodziny, łącząc najmłodszych i dorosłych w przedświątecznej atmosferze.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

