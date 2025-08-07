Surrealistyczny świat Andrzeja Wiktora w Galerii Karpińskiego

Andrzej Wiktor to pochodzący ze Stalowej Woli fotograf, grafik i artysta wizualny, który przez lata pracował jako reporter m.in. w Iraku, Czeczenii i Izraelu, a obecnie tworzy w Warszawie, specjalizując się w dawnych technikach fotograficznych, takich jak heliograwiura czy gumolej.

Ekspozycja ukazuje jego drogę artystyczną – od dokumentalnego realizmu po surrealistyczne kompozycje pełne symboli, snów i podświadomości. Wiktor buduje swoje prace z pozornie niepasujących elementów, tworząc obrazy, które zachęcają do interpretacji i zanurzenia się w świat marzeń sennych.

Wystawa ma także wymiar edukacyjny – będzie można zobaczyć narzędzia pracy artysty, dotknąć specjalnych matryc i papierów, a nawet zapoznać się z jego strojem roboczym. Wszystko w duchu tzw. haptyczności, czyli odbierania sztuki również przez zmysł dotyku.

W planie towarzyszącym wystawie znalazły się także warsztaty, spotkania z Andrzejem Wiktorem oraz prelekcje – m.in. we wrześniu w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.