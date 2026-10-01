Superdzielnicowy żegna Rudnik nad Sanem. Tomasz Majowicz przechodzi do Komendy Głównej Policji

Tomasz Majowicz przez lata był dzielnicowym w Rudniku nad Sanem. W lokalnej społeczności dał się poznać nie tylko jako policjant, ale również jako osoba mocno zaangażowana w sprawy mieszkańców. Prowadził zajęcia w szkołach, współpracował z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także uczestniczył w życiu gminy. Na swoim koncie ma również uratowanie kobiety z płonącego budynku.

O jego pracy zrobiło się głośno w całej Polsce w czerwcu ubiegłego roku. Majowicz zwyciężył w ogólnopolskim plebiscycie #SuperDzielnicowy 2025, zdobywając ponad 13 tys. głosów. W całym plebiscycie nominowanych było blisko 4 tys. policjantów, a głosujących ponad 117 tys. osób.

Teraz przed funkcjonariuszem kolejny etap zawodowej kariery. Majowicz kończy pracę w rudnickim komisariacie i przenosi się do Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Z tej okazji w Rudniku nad Sanem odbyło się jego oficjalne pożegnanie. W imieniu burmistrza Tadeusza Handziaka podziękowania i upominek przekazał zastępca burmistrza Dariusz Świta, któremu towarzyszyła skarbnik gminy Grażyna Reichert. Gratulacje złożył również przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Kupiec.

Samorząd podziękował policjantowi za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, życząc mu powodzenia w dalszej służbie.

W tym roku Tomasz Majowicz został również zwycięzcą etapu powiatowego plebiscytu „Osobowość Roku 2025” w kategorii „Działalność Społeczna i Charytatywna”, uzyskując awans do etapu wojewódzkiego.

Przeczytaj także: Tomasz Majowicz został #SuperDzielnicowym 2025

Fot. UGiM Rudnik nad Sanem