30 maja 2025

Superauta, atrakcje i pomoc dzieciom

Stalowa Wola zamieniła się w motoryzacyjne centrum Podkarpacia. W ramach ogólnopolskiej trasy Fundacji Fun and Drive, do miasta zawitały jedne z najbardziej pożądanych samochodów świata – Lamborghini, Ferrari, McLaren, Nissan GTR, Dodge Challenger Hellcat, BMW i inne. Wszystko po to, by spełniać dziecięce marzenia – zarówno tych najmłodszych, jak i nieco starszych.