Osiedle Leśna
Stalowa Wola 6 października 2025

Sukces! Teatr Ad Hoc wrócił z dwiema nagrodami z Szydłowca

Drugie miejsce dla całego zespołu i wyróżnienie aktorskie dla Edyty Zakrzewskiej – z takim dorobkiem wrócił Teatr Ad Hoc z 29. Zamkowych Spotkań Teatralnych w Szydłowcu. Stalowowolscy artyści-amatorzy po raz kolejny udowodnili, że ich pasja, energia i humor podbijają serca publiczności i jurorów.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Dwie nagrody zamiast jednej

Nic dwa razy się nie zdarza, więc tym razem Złotego Gargulca nie ma, ale z Szydłowieckiego Centrum Kultury wróciliśmy nie z jedną, a z dwiema nagrodami. Progres więc jest – żartowali aktorzy po ogłoszeniu wyników. Przypomnijmy, że przed rokiem Teatr Ad Hoc zdobył w Szydłowcu Grand Prix, czyli główną nagrodę festiwalu.

Tym razem jury doceniło stalowowolską grupę drugim miejscem „za pełny profesjonalizm teatru amatorskiego i zbudowanie zaangażowanej publiczności”, a Edyta Zakrzewska otrzymała wyróżnienie za intensywną i pełną wdzięku kreację aktorską w roli urzędniczki.

W składzie jury znaleźli się znani artyści: aktorki Aneta Ćmiel, Wiktoria Supryn oraz reżyser i aktor Tomáš Kollárik.

Publiczność w Szydłowcu zachwycona

Ad Hoc zaprezentował się z dobrze znaną publiczności farsą „Męczeństwo Piotra Oheya” w reżyserii Marii Bembenek. Spektakl rozbawił widzów do łez – sala teatralna w zamku w Szydłowcu co chwila wybuchała śmiechem.

Organizatorzy przyznali po występie, że był to idealny finał całych spotkań:
Rozmawialiśmy, że wasz występ był idealny na zakończenie, bo sobota zmiotła nas z planszy depresyjnymi tematami. Dziękujemy za przyjazd! – napisali do zespołu.

Dzięki wsparciu widzów i przyjaciół

Wyjazd na festiwal był możliwy dzięki finansowemu wsparciu sympatyków teatru. Aktorzy zorganizowali internetową zbiórkę, prosząc o symboliczny wkład w podróż ich „wehikułu sztuki”.

Serdecznie dziękujemy za wpłaty na nasze konto oraz liczne słowa wsparcia i życzenia. Te nagrody dedykujemy każdemu, kto wlał choćby przysłowiowego „piątaka do baka”. Ukłony dla lokalnych mediów i dziennikarzy, a także dla miasta Stalowa Wola, które również wsparło nasz wyjazd – podkreślają członkowie zespołu.

Co dalej?

Teatr Ad Hoc nie zwalnia tempa. Grupa już pracuje nad nową sztuką – jak zdradzają aktorzy, będzie w niej coś o skrzydlatych lotach i o futrzastym nielocie. Szczegóły i data premiery są jeszcze owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – stalowowolska publiczność znów będzie miała powód do śmiechu.

💬 Gratulujemy Teatrowi Ad Hoc kolejnego sukcesu!

