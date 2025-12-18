Miesięcznik
Stalowa Wola 18 grudnia 2025

Sukces PSP nr 2 na gali w Rzeszowie

9 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się IV Gala Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznych. Wydarzenie było okazją do wyróżnienia nauczycieli i szkół, które w szczególny sposób stawiają na nowoczesne, kreatywne i skuteczne metody nauczania. Wśród nagrodzonych znalazła się Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W gali uczestniczyli m.in. Monika Pachacz-Świderska, zastępca prezydenta miasta Stalowej Woli, dyrektor szkoły Ryszard Andres oraz nauczyciele, których innowacyjne projekty edukacyjne zostały docenione na szczeblu wojewódzkim.

W roku szkolnym 2024/2025 w PSP nr 2 realizowano szereg nowatorskich przedsięwzięć, odpowiadających na potrzeby współczesnych uczniów. Efektem tej pracy było uhonorowanie dziesięciu nauczycieli, którzy wdrażali sześć innowacji pedagogicznych. Wszyscy otrzymali Certyfikaty Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznych, potwierdzające wysoki poziom merytoryczny i praktyczny realizowanych działań.

Wyróżnione innowacje obejmowały różnorodne obszary edukacji - od wspierania nauki czytania i rozwoju emocjonalnego, przez nowoczesne metody nauczania języków obcych, aż po bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym. Certyfikaty otrzymały projekty: „Poczuj literki” autorstwa Alicji Skrzypiec (z wyróżnieniem), „Metoda CLIL w edukacji wczesnoszkolnej” realizowana przez Edytę Jurek i Agnieszkę Pacholec (również z wyróżnieniem), „Grupowe zabawy logopedyczne” Doroty Kiszki, „Lech, Czech i… Matma!” Sylwii Bednarz i Katarzyny Walerowicz, „Emocjonalne Odkrycia – Innowacyjne Podejście do Nauczania Uczuć” Małgorzaty Fili i Aleksandry Zastawny oraz „Wspólne kroki w CYBERŚWIECIE” Joanny Gorczycy, Edyty Jurek i Doroty Szeser.

Podczas gali głos zabrała Monika Pachacz-Świderska, Zastępca Prezydenta Miasta Stalowej Woli, podkreślając znaczenie innowacji w edukacji.

- Edukacja jest dziś jednym z kluczowych obszarów rozwoju miasta. Innowacyjne działania podejmowane przez nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 pokazują, że nowoczesna szkoła to przestrzeń odwagi, kreatywności i realnego wsparcia dla rozwoju młodych ludzi. Certyfikaty Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznych są potwierdzeniem wysokiego poziomu pracy pedagogicznej oraz dowodem na to, że Stalowa Wola konsekwentnie inwestuje w jakość edukacji - podsumowała.

Sukces nauczycieli PSP nr 2 to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale także dowód na to, że lokalna edukacja rozwija się w nowoczesnym i przyjaznym dla uczniów kierunku, budując solidne fundamenty pod przyszłość młodego pokolenia.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

