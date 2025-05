Sukces Liliany Markut w ogólnopolskim konkursie genealogicznym

Celem konkursu jest poznanie historii rodzinnej oraz zainteresowanie uczniów tematyką poszukiwań genealogicznych, w szczególności w oparciu o zasoby archiwów państwowych .

W ramach projektu Liliana przygotowała drzewo genealogiczne swojej rodziny w formie plastycznej, ale także w formie prezentacji multimedialnej. Zaangażowała do tego projektu całą rodzinę, która podobnie jak Liliana odkrywała i dokumentowała historię.

Praca nad projektem trwała kilka miesięcy. Efekty pracy uczennica zaprezentowała na forum klasy podczas zajęć historii i na godzinie wychowawczej. Uczniowie mieli okazję zobaczyć drzewo genealogiczne, które udało się stworzyć do dziewiątego pokolenia. Liliana omówiła postacie występujące na drzewie, opowiedziała o losach członków rodziny na tle wydarzeń historycznych, pokazała zdjęcia, stare dokumenty i miejsca związane z rodziną. Na koniec uczniowie mieli możliwość obejrzeć nagranie wywiadu jaki przeprowadziła Liliana ze swoim dziadkiem - Zbigniewem Markutem, który jest synem Jana Markuta pseudonim „Wichura”, żołnierza partyzanckiego Oddziału NOW-AK „Ojca Jana” Franciszka Przysiężniaka.

Udział w konkursie „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” jest nie tylko okazją do dobrej zabawy. Innowacyjne wykorzystanie projektu na lekcjach przyczyniło się do takich efektów jak: budowanie więzi i dialogu międzypokoleniowego w rodzinie, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w rodzinie, uczenie szacunku do dziedzictwa kulturowego, poznanie ważnych wydarzeń z historii AK, zdobywanie wiedzy na temat gromadzenia i sposobów zabezpieczania pamiątek przeszłości w rodzinie, uczenie się korzystania ze źródeł historycznych i archiwalnych.

9 maja 2025 r. w Archiwum Państwowym w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala, podczas której Liliana odebrała dyplom i nagrodę. Ale to nie koniec, ponieważ praca Liliany powalczy jeszcze w konkursie na szczeblu centralnym, którego wyniki poznamy 19 maja 2025 r .

Opiekun konkursu: Jolanta Topólska