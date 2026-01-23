Styczeń to miesiąc świadomości raka szyjki macicy - czas na profilaktykę!

W ramach cyklu „Dziś jest dzień…” Podkarpacki NFZ przygląda się wybranym zagadnieniom zdrowotnym mieszkańców regionu. Styczeń poświęcony jest Miesiącowi Świadomości Raka Szyjki Macicy.

Dlaczego profilaktyka jest tak ważna?

Miesiąc Świadomości Raka Szyjki Macicy obchodzony jest w styczniu i ma na celu zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki, wczesnego wykrywania oraz leczenia tego nowotworu. - To czas, w którym szczególnie podkreśla się znaczenie regularnych badań i szczepień ochronnych - mówi Karolina Kostkiewicz z Podkarpackiego NFZ.

Rak szyjki macicy najczęściej rozwija się w wyniku przewlekłego zakażenia wirusem HPV. Dobra wiadomość jest taka, że chorobie tej w dużej mierze można zapobiec. Kluczową rolę odgrywają:

regularne badania cytologiczne (oraz testy HPV),

szczepienia przeciwko HPV,

świadomość objawów i szybka konsultacja lekarska w razie niepokojących sygnałów.

- Rak szyjki macicy rozwija się podstępnie, ale systematyczna diagnostyka pozwala przerwać ten proces na samym początku. Fundamentem profilaktyki są szczepienia przeciw HPV oraz regularna cytologia - bezbolesne i bezpieczne badanie, które pozwala wykryć zmiany przednowotworowe w czasie, gdy nie dają one jeszcze żadnych objawów. Dzięki systematyczności jesteśmy w stanie monitorować stan zdrowia i reagować natychmiast, gdy tylko coś wzbudzi niepokój - mówi dr n. o zdr. Joanna Błajda.

Dzięki profilaktyce rak szyjki macicy może być wykryty we wczesnym stadium, kiedy leczenie jest najskuteczniejsze. Regularne badania znacząco zmniejszają ryzyko zachorowania i zgonu z powodu choroby. Miesiąc świadomości to też dobry moment, aby porozmawiać z bliskimi o zdrowiu, przypomnieć sobie o badaniach kontrolnych i wspierać inicjatywy edukacyjne.

Na Podkarpaciu co miesiąc około 65 tysięcy kobiet wykonuje badanie cytologiczne. Obecnie profilaktyka jest jeszcze łatwiejsza dzięki Centralnej e-Rejestracji - narzędziu pozwalającemu zarejestrować się na badanie w ramach NFZ bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP, wybrać placówkę i dogodny termin.

- Zmiany wykryte na wczesnym etapie są w pełni uleczalne, dlatego profilaktyka nie powinna być wynikiem strachu, lecz wyrazem świadomego dbania o siebie. Miesiąc Świadomości Raka Szyjki Macicy to idealny moment, by umówić się na badanie. Czy masz już wpisaną datę kolejnej cytologii w kalendarzu? - dodaje dr Błajda.

Więcej rzetelnych informacji na temat chorób nowotworowych i profilaktyki można znaleźć na oficjalnym portalu wiedzy onkologicznej w Polsce - dla pacjentów, ich bliskich i wszystkich, którzy chcą zrozumieć, że zdrowie zaczyna się od wiedzy.