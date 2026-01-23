Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. FreePik
0.0 / 5
23 stycznia 2026

Styczeń to miesiąc świadomości raka szyjki macicy - czas na profilaktykę!

Podkarpacki NFZ stawia na zdrowie mieszkańców regionu i regularnie przypomina o znaczeniu profilaktyki oraz wczesnego wykrywania chorób. - Chcemy obalać mity, wyjaśniać wątpliwości i pokazywać sprawdzone rozwiązania, które naprawdę pomagają. Regularnie przypominamy, jak ważna jest profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób - to one często decydują o zdrowiu i długim życiu - podkreślają przedstawiciele NFZ.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach cyklu „Dziś jest dzień…” Podkarpacki NFZ przygląda się wybranym zagadnieniom zdrowotnym mieszkańców regionu. Styczeń poświęcony jest Miesiącowi Świadomości Raka Szyjki Macicy.

Dlaczego profilaktyka jest tak ważna?

Miesiąc Świadomości Raka Szyjki Macicy obchodzony jest w styczniu i ma na celu zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki, wczesnego wykrywania oraz leczenia tego nowotworu. - To czas, w którym szczególnie podkreśla się znaczenie regularnych badań i szczepień ochronnych - mówi Karolina Kostkiewicz z Podkarpackiego NFZ.

Rak szyjki macicy najczęściej rozwija się w wyniku przewlekłego zakażenia wirusem HPV. Dobra wiadomość jest taka, że chorobie tej w dużej mierze można zapobiec. Kluczową rolę odgrywają:

  • regularne badania cytologiczne (oraz testy HPV),

  • szczepienia przeciwko HPV,

  • świadomość objawów i szybka konsultacja lekarska w razie niepokojących sygnałów.

- Rak szyjki macicy rozwija się podstępnie, ale systematyczna diagnostyka pozwala przerwać ten proces na samym początku. Fundamentem profilaktyki są szczepienia przeciw HPV oraz regularna cytologia - bezbolesne i bezpieczne badanie, które pozwala wykryć zmiany przednowotworowe w czasie, gdy nie dają one jeszcze żadnych objawów. Dzięki systematyczności jesteśmy w stanie monitorować stan zdrowia i reagować natychmiast, gdy tylko coś wzbudzi niepokój - mówi dr n. o zdr. Joanna Błajda.

Dzięki profilaktyce rak szyjki macicy może być wykryty we wczesnym stadium, kiedy leczenie jest najskuteczniejsze. Regularne badania znacząco zmniejszają ryzyko zachorowania i zgonu z powodu choroby. Miesiąc świadomości to też dobry moment, aby porozmawiać z bliskimi o zdrowiu, przypomnieć sobie o badaniach kontrolnych i wspierać inicjatywy edukacyjne.

Na Podkarpaciu co miesiąc około 65 tysięcy kobiet wykonuje badanie cytologiczne. Obecnie profilaktyka jest jeszcze łatwiejsza dzięki Centralnej e-Rejestracji - narzędziu pozwalającemu zarejestrować się na badanie w ramach NFZ bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się przez Internetowe Konto Pacjenta lub aplikację mojeIKP, wybrać placówkę i dogodny termin.

- Zmiany wykryte na wczesnym etapie są w pełni uleczalne, dlatego profilaktyka nie powinna być wynikiem strachu, lecz wyrazem świadomego dbania o siebie. Miesiąc Świadomości Raka Szyjki Macicy to idealny moment, by umówić się na badanie. Czy masz już wpisaną datę kolejnej cytologii w kalendarzu? - dodaje dr Błajda.

Więcej rzetelnych informacji na temat chorób nowotworowych i profilaktyki można znaleźć na oficjalnym portalu wiedzy onkologicznej w Polsce - dla pacjentów, ich bliskich i wszystkich, którzy chcą zrozumieć, że zdrowie zaczyna się od wiedzy.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego
Stalowa Wola
Podkarpacki PCK przekazał sprzęt medyczny dla powiatu stalowowolskiego
Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli
Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem
Radomyśl nad Sanem
Bezpłatna mammografia w Radomyślu nad Sanem
Szpital w Nisku z autoryzacją NFZ na kolejne lata
Nisko
Szpital w Nisku z autoryzacją NFZ na kolejne lata
Nowi szefowie w niżańskiej policji
Nisko
Nowi szefowie w niżańskiej policji
Tradycyjne kolędy w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego
Stalowa Wola
Tradycyjne kolędy w kościele Źródło Miłosierdzia Bożego
Koncert kolęd i pastorałek w Ulanowie. Wystąpią lokalni artyści
Ulanów
Koncert kolęd i pastorałek w Ulanowie. Wystąpią lokalni artyści
Luty pod znakiem strzelań na poligonie. Wojsko wydało ostrzeżenie
Zaklików
Luty pod znakiem strzelań na poligonie. Wojsko wydało ostrzeżenie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu