Studia wyższe w Stalowej Woli. Współpraca z KUL i otwarcie na kierunki medyczne

Podkreślił też, że decyzja ta ma duże znaczenie nie tylko dla samej uczelni, ale przede wszystkim dla przyszłości Stalowej Woli jako ośrodka akademickiego i naukowego.

– Dziękuję księdzu rektorowi za to, że w strategii uczelni są działania otwierające przed Stalową Wolą nowe horyzonty. Mam nadzieję, że będzie to impuls do dalszego rozwoju dydaktyki i wzmocni to naszą współpracę – dodał prezydent.

To dopiero pierwszy etap

Instytut jest obecnie w fazie organizacyjnej. Część jego kadry naukowej będzie związana bezpośrednio ze Stalową Wolą i naszym regionem, co ma zwiększyć zaangażowanie i trwałość tego projektu.

Utworzenie Instytutu to dopiero pierwszy etap. W dalszej kolejności planowane jest uruchamianie kierunków studiów odpowiadających na potrzeby rynku i zainteresowania młodych ludzi. Wśród potencjalnych obszarów pojawiły się m.in. takie kierunki jak pielęgniarstwo, położnictwo czy analityka medyczna.

I kolejny krok

- Katolicki Uniwersytet Lubelski od wielu lat jest obecny w Stalowej Woli, gdzie prowadziliśmy różne kierunki studiów, a w pewnym momencie kształciliśmy tu ponad 3 tysiące studentów. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności miasta i regionu, możemy dziś wykonać kolejny krok w rozwoju współpracy, w kierunku działalności naukowo-badawczej. Utworzenie Instytutu Nauk Farmaceutycznych w ramach Collegium Medicum to istotny etap rozwoju naszej uczelni. Jednostka w Stalowej Woli jest obecnie organizowana. - mówił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL.

Poinformował też, iż trwają prace formalne, dostosowanie laboratoriów oraz przygotowanie zaplecza dla kadry naukowo- badawczej.

Młody człowieku, orientuje się!

Działa już zespół, w skład którego weszli przedstawiciele tej uczelni, miejscowego samorządu oraz instytucji powiatowych. Jego zadaniem jest wypracowanie kierunków rozwoju oferty edukacyjnej KUL-u w Stalowej Woli, w sytuacji, gdy trwa odpływ studiującej młodzieży z naszego miasta

- Kilka lat temu było robione takie badanie przez naszą poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, które obejmowało orientację zawodową, czy predyspozycje zawodowe uczniów poszczególnych szczebli edukacyjnych. Okazało się, że prawie 80 proc. ankietowanych uważało, że źle wybrało swój kolejny etap edukacji, co było bardzo trudnym momentem dla nas. Po powzięciu tej informacji, weszliśmy w taki duży projekt w naszych szkołach podstawowych, projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy nazywa się „Orientuj się”. Jesteśmy w tym projekcie od poprzedniego roku. Ten projekt obejmuje edukację naszych uczniów w ramach przedmiotu doradztwo zawodowe w naszych szkołach, żeby lepiej, bardziej świadomie, wybierali swoje kierunki dalszej nauki - mówiła wiceprezydent Stalowej Woli, Monika Pachacz–Świderska.

Ankieta w szkołach średnich

Ważnym elementem tych działań było przeprowadzenie szerokiego badania wśród uczniów szkół średnich. Zebrano około 500 anonimowych ankiet, które mają pomóc określić preferencje młodych ludzi oraz ich oczekiwania wobec uczelni. Wyniki mają zostać zaprezentowane w najbliższym czasie i będą stanowić podstawę do podejmowania dalszych decyzji.

Równolegle rozwijana jest współpraca ze szkołami średnimi, stąd obecność na uroczystości Mariusza Potasza, dyrektora LO im. KEN i Marka Czopora, dyrektora Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.

Planowane są umowy patronackie z klasami o profilach biologiczno-chemicznych. W ich ramach uczniowie będą mogli odwiedzać uczelnię, uczestniczyć w zajęciach oraz poznawać zaplecze laboratoryjne. Celem jest nie tylko promocja studiów, ale także oswojenie młodych ludzi z kierunkami medycznymi i pokazanie im realnych możliwości rozwoju w Stalowej Woli.

Władze miasta zapowiadają, że to dopiero początek zmian. W najbliższych tygodniach mogą zostać przedstawione kolejne decyzje dotyczące wykorzystania istniejącej infrastruktury uczelni oraz jej roli w życiu społecznym miasta.

***

Obecnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli można studiować I i II stopień kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i studia podyplomowe Metodyka i metodologia pracy socjalnej. Siedziba filii mieści się przy Ofiar Katynia 8 B. W styczniu 2025 roku uczelnia opuściła dwa duże obiekty: dydaktyczny gmach przy ulicy Kwiatkowskiego (zagospodarowany przez miejską spółkę Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego) i Bibliotekę Międzyuczelnianą przy ulicy Popiełuszki.