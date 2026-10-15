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Maksymilian Wietecha (Stal Stalowa Wola)
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Stalowa Wola Nisko 15 października 2026

Strzelecki festiwal w lidze juniorów. Stal rozbiła Sokoła. Skóra dogonił Naporowskiego

Juniorzy Stali Stalowa Wola idą jak burza! Podopieczni Marka Kusiaka odnieśli dziewiąte zwycięstwo w I lidze wojewódzkiej U-19, pokonując w ostatniej kolejce Sokoła Sieniawa aż 8:1. Zielono-czarni są coraz bliżej awansu do grupy makroregionalnej, a w lidze trwa prawdziwy festiwal strzelecki. W ostatnich spotkaniach padały wyniki dwucyfrowe. Rumieńców nabiera walka o koronę króla strzelców.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Nie tylko w Stalowej Woli kibice oglądali ostatnio mnóstwo bramek. W Dębicy Igloopol rozgromił Siarkę aż 12:0, a w Rzeszowie Resovia nie dała szans Karpatom, wygrywając 7:0. Najwięcej emocji przyniosło natomiast spotkanie w Woli Chorzelowskiej. Miejscowe Kolorado przegrało z Błękitnymi Ropczyce 5:6. Strzelecki festiwal trwał również w Dębicy. Tamtejszy. DAP rozbił Karpaty 12:1, a bohaterem meczu został Kacper Skóra, który aż sześciokrotnie pokonał bramkarza rywali i zrównał się dorobkiem bramkowym z Bartłomiejem Naporowskim ze Stali Stalowa Wola. Obydwaj mają na koncie po 23 gole.
Naporowski, który regularnie trafia do siatki rywali, tym razem nie powiększył swojego dorobku. W spotkaniu z Sokołem Sieniawa nie znalazł drogi do bramki, co przy jego dotychczasowej skuteczności należy do rzadkości.
Przed juniorami Stali kolejne ligowe wyzwanie. W 11. kolejce zespół trenera Marka Kusiaka zmierzy się na wyjeździe z Karpatami Krosno. Spotkanie zaplanowano na wtorek, 20 października, o godz. 15.30.

STAL STALOWA WOLA - SOKÓŁ SIENIAWA 8:1 (4:0)
1-0 Sokal (50, 2-0 Laba (18), 3-0 Laba (34), 4-0 Wietecha (58), 4-1 Chodań (62), 5-1 Kopeć (66), 6-1 Kopeć (68), 7-1 Tereszkiewicz (71), 8-1 Moskal (76)
Stal: Scilanga - Drozd (46 Moskal), Skwarczyński, Sobol (76 Kopeć), Waszkiewicz (70 Jarosz) - Wietecha, Laba, Kochańczyk - Tereszkiewicz, Bąk - Naporowski (46 Wesołowski).

Fot. Daniel Tracz - fotografia

Tabela za www.sofascore.pl

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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