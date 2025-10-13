Miesięcznik
Radomyśl nad Sanem 13 października 2025

Strzelał do wiaty jak do tarczy. Teraz grozi mu 5 lat więzienia

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali 33-letniego mieszkańca powiatu, który z broni pneumatycznej uszkodził szybę wiaty przystankowej w Dąbrowie Rzeczyckiej. Straty oszacowano na ponad tysiąc złotych.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Dyżurny stalowowolskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który w rejonie przystanku autobusowego trzymał w ręku przedmiot przypominający broń. Na miejsce natychmiast wysłano patrol.

Funkcjonariusze zastali tam 33-latka odpowiadającego rysopisowi przekazanemu przez świadka. W trakcie interwencji policjanci przeszukali jego plecak, w którym znaleźli broń pneumatyczną oraz procę. Niedaleko zauważyli uszkodzoną szybę wiaty przystankowej.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Jak ustalili mundurowi, to właśnie on strzelał do przystanku, powodując zniszczenia o wartości przekraczającej 1000 złotych. 33-latek przyznał się do winy, jednak nie potrafił wyjaśnić powodów swojego zachowania.

Za uszkodzenie mienia przy użyciu broni pneumatycznej grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

