Stroje ludowe nad dolnym Sanem w projektach młodzieży

Projekt powstał w ramach przedsięwzięcia „DOLNE NADSANIE. Problematyka stroju regionalnego”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Młodzież miała okazję zapoznać się z unikatową kolekcją odzieży ludowej ze zbiorów stalowowolskiego muzeum, obejmującą eksponaty z końca XIX i początku XX wieku oraz okresu międzywojennego.

Podczas specjalnie przygotowanego wykładu „Między tradycją, modą a koniecznością. Stroje ludowe Dolnego Nadsania” uczniowie poznali bogactwo tkanin, krojów i zdobień charakterystycznych dla regionu, a także społeczne i kulturowe konteksty ich noszenia. Ta wiedza stała się punktem wyjścia do stworzenia własnych projektów – od rysunków i malarstwa po grafikę komputerową.

Na wystawie można zobaczyć blisko 30 autorskich prac plastycznych młodych projektantów, zestawionych z wybranymi muzealnymi eksponatami, które stanowiły dla nich inspirację. Całość uzupełniają komentarze uczniów oraz film reportażowy, dokumentujący kolejne etapy pracy.

Wystawa została przygotowana pod kuratelą Elżbiety Skromak, przy współpracy z Małgorzatą Wołoszyn z ramienia szkoły. Za identyfikację i aranżację odpowiada Iwona Pityńska-Iskra.

Wystawa będzie dostępna od 11 września do 16 listopada.