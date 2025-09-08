Miesięcznik
Stroje ludowe nad dolnym Sanem w projektach młodzieży

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza na wyjątkową wystawę, która łączy historię z nowoczesnością. Ekspozycja prezentuje efekty twórczej pracy uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, którzy zmierzyli się z tematem mało znanych strojów ludowych Dolnego Nadsania.

Projekt powstał w ramach przedsięwzięcia „DOLNE NADSANIE. Problematyka stroju regionalnego”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Młodzież miała okazję zapoznać się z unikatową kolekcją odzieży ludowej ze zbiorów stalowowolskiego muzeum, obejmującą eksponaty z końca XIX i początku XX wieku oraz okresu międzywojennego.

Podczas specjalnie przygotowanego wykładu „Między tradycją, modą a koniecznością. Stroje ludowe Dolnego Nadsania” uczniowie poznali bogactwo tkanin, krojów i zdobień charakterystycznych dla regionu, a także społeczne i kulturowe konteksty ich noszenia. Ta wiedza stała się punktem wyjścia do stworzenia własnych projektów – od rysunków i malarstwa po grafikę komputerową.

Na wystawie można zobaczyć blisko 30 autorskich prac plastycznych młodych projektantów, zestawionych z wybranymi muzealnymi eksponatami, które stanowiły dla nich inspirację. Całość uzupełniają komentarze uczniów oraz film reportażowy, dokumentujący kolejne etapy pracy.

Wystawa została przygotowana pod kuratelą Elżbiety Skromak, przy współpracy z Małgorzatą Wołoszyn z ramienia szkoły. Za identyfikację i aranżację odpowiada Iwona Pityńska-Iskra.

Wystawa będzie dostępna od 11 września do 16 listopada.

