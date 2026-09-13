Strażak z Pysznicy mistrzem Polski Służb Mundurowych w kickboxingu

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych odbywały się w Łodzi w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej. Rywalizacja prowadzona była w trzech formułach: Pointfighting, Kick Light oraz K-1.Podstawski, reprezentujący KM PSP w Tarnobrzegu, przeszedł przez turniej bez porażki. W pierwszej walce pokonał Norberta Mazurkiewicza z OSP Czeladź. W półfinale okazał się lepszy od Cezarego Piwowarka z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu, a w walce o mistrzowski tytuł wygrał walkowerem z Wojciechem Walentą - nie wszedł do ringu - z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Zdobyty w Łodzi tytuł i medal jest kolejnym w jakże bogatej, sportowej karierze Łukasza „Podstawy” Podstawskiego. W mistrzostwach Polski zadebiutował 10 lat temu w 2017 roku w Nisku. W ubiegłym roku w Łukowie wywalczył srebrny medal, dwa lata temu sięgnął w Nowej Dębie po brąz, a trzy lata temu w Żyrardowie stanął na najwyższym stopniu podium.