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Stalowa Wola Nisko Pysznica 13 września 2026

Strażak z Pysznicy mistrzem Polski Służb Mundurowych w kickboxingu

Łukasz Podstawski, strażak Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu, a jednocześnie trener młodych bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team, wywalczył złoty medal Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w kickboxingu. Pochodzący ze Stalowej Woli, a mieszkający w Pysznicy zawodnik został Mistrzem Polski w formule K1 rules - 91 kg.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych odbywały się w Łodzi w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej. Rywalizacja prowadzona była w trzech formułach: Pointfighting, Kick Light oraz K-1.Podstawski, reprezentujący KM PSP w Tarnobrzegu, przeszedł przez turniej bez porażki. W pierwszej walce pokonał Norberta Mazurkiewicza z OSP Czeladź. W półfinale okazał się lepszy od Cezarego Piwowarka z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Grójcu, a w walce o mistrzowski tytuł wygrał walkowerem z Wojciechem Walentą - nie wszedł do ringu - z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Zdobyty w Łodzi tytuł i medal jest kolejnym w jakże bogatej, sportowej karierze Łukasza „Podstawy” Podstawskiego. W mistrzostwach Polski zadebiutował 10 lat temu w 2017 roku w Nisku. W ubiegłym roku w Łukowie wywalczył srebrny medal, dwa lata temu sięgnął w Nowej Dębie po brąz, a trzy lata temu w Żyrardowie stanął na najwyższym stopniu podium.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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