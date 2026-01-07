Miesięcznik
Fot. OSP Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem 7 stycznia 2026

Strażacy z Powiatu Niżańskiego przeszkoleni w pierwszej pomocy i prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem zrealizowała kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz badania lekarskie i psychotechniczne dla strażaków z powiatu. Projekt został dofinansowany kwotą 10 000 zł przez Powiat Niżański, a OSP Rudnik nad Sanem wniosła wkład własny w wysokości 400 zł.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Szkolenie obejmowało badania niezbędne do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz wydanie stosownych zaświadczeń. Kolejnym elementem kursu była nauka i recertyfikacja kwalifikowanej pierwszej pomocy. W szkoleniu wzięło udział 7 strażaków z Rudnika nad Sanem, Kopków, Kurzyny Średniej, Harasiuk, Cholewianej Góry, Bielin i Wólki Tanewskiej.

Kurs przeprowadziła firma CzakMed z Rzeszowa. Zajęcia obejmowały część teoretyczną i praktyczną. Pięciu druhów z OSP Rudnik nad Sanem odbyło recertyfikację kursu KPP. Egzaminy ukończyło pozytywnie 6 strażaków, a recertyfikację - 3 osoby. Strażacy otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobycie kwalifikacji „Ratownika” na 3 lata.

Realizacja projektu zwiększyła poziom wyszkolenia strażaków i w znaczący sposób przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

